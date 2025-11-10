Gigi Becali, după ce a auzit că Mirel Rădoi pleacă de la Craiova: "Poate-l iau eu. Vine şi îşi dă demisia a doua zi" - Antena Sport

Gigi Becali a comentat situaţia explozivă de la Universitatea Craiova, acolo unde Mirel Rădoi e la un pas de a-şi da demisia. Finanţatorul de la FCSB a glumit pe seama unei posibile colaborări cu finul său Rădoi.

Becali l-a lăudat şi pe rivalul Mihai Rotaru, cel cu care consideră că se va lupta pentru titlul din Liga 1. Oltenii au un avantaj de 9 puncte în faţa roş-albaştrilor, după 16 etape disputate.

Gigi Becali a comentat despre situaţia lui Mirel Rădoi la Craiova

“Poate-l iau eu. La mine cred că vine şi îşi dă demisia a doua zi. Mă cert cu el, e finul meu. Mă cert cu finii pentru fotbal? Ce, sunt nebun? Eu am câştigat bani aşa, milioane. Am avut performanţe aşa, nu s-a făcut în România ce am făcut eu. Dacă aşa mi-a mers mie, pentru ce să schimb? I-am speriat acum cu amenzile, vor juca, am 5 puncte faţă de locul 6. Trebuie să o batem pe Farul, venim în play-off.

(n.r. – Va fi mai puternică Craiova fără Rădoi?) Nu ştim asta, el ştie fotbal, dar ei au jucători valoroşi acolo. Toată echipa e valoroasă. Nu ştim dacă din Mirel sau din jucători valoroşi au făcut de au făcut. Ce, Rotaru e om prost, nu ştie fotbal?”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Clauza lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

S-a aflat cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani ar fi luat decizia de a-şi da demisia, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1.