Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Poate sunt eu tâmpit" Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: "Instabilitate psihică" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică”

“Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică”

Publicat: 10 noiembrie 2025, 11:40

Comentarii
Poate sunt eu tâmpit Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: Instabilitate psihică

Mirel Rădoi şi Marius Şumudică / Sport Pictures

Marius Şumudică a vorbit despre situaţia lui Mirel Rădoi, după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în meciul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2. Antrenorul echipei din Bîănie şi-a făcut bagajele şi a plecat după meciul de pe Ion Oblemenco.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acelaşi Rădoi ar fi mers în vestiarul Universităţii Craiova, după meciul cu UTA, şi i-ar fi anunţat pe jucători că îşi va da demisia după această înfrângere.

Marius Şumudică l-a pus la zid pe Mirel Rădoi: “De acum nu mai sunt băiat bun, spun lucrurilor pe nume”

Marius Şumudică a declarat că nu a înţeles nimic din jocul oltenilor la meciul cu UTA şi consideră că Mirel Rădoi a greşit atunci când s-a dus în vestiar să îi anunţe pe jucători că pleacă. Mai mult, el susţine că această instabilitate a lui Rădoi face rău echipei:

“Am fost de fiecare dată de partea lui Rădoi, cred în antrenorul Rădoi, dar e prima oară când nu am înţeles nimic din jocul Craiovei. Poate sunt eu tâmpit, dar nu am înţeles nimic din jocul Craiovei şi al FCSB-ului. De acum nu mai sunt băiat bun, spun lucrurilor pe nume. Din punctul meu de vedere, o harababură totală, din toate punctele de vedere, la ambele echipe.

Rădoi e sprijit de suporteri cum eu nu am fost sprijinit la Rapid. E sprijinit de conducere, nu îi suflă nimeni. Am făcut şi eu greşeala asta, după ce mi-am anunţat demisia după înfrângerea din semifinala cu Hermannstadt. Atunci am pierdut grupul. Voiam să văd dacă mai am jucătorii de partea mea. Aşa am făcut şi la Gaziantep şi după au venit trei sferturi dintre jucători şi au spus că nu sunt de acord. La Rapid nu a venit nimeni.

Reclamă
Reclamă

Din punctul meu de vedere, asta e cea mai mare problemă a lui Mirel Rădoi. Această instabilitate psihică de care dă dovadă în anumite momente. Am experienţă mai mare decât Rădoi, am 21 de ani de antrenorat. Ştiu ce se întâmplă şi ce simte un jucător”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
Fanatik.ro
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
12:43
“Trăiesc un coşmar”. Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei
12:41
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume”
12:22
“Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii”
12:19
Gigi Becali, după ce a auzit că Mirel Rădoi pleacă de la Craiova: “Poate-l iau eu. Vine şi îşi dă demisia a doua zi”
12:02
Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt
11:37
“Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 3 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 4 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 5 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 6 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România