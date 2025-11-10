"Poate sunt eu tâmpit" Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: "Instabilitate psihică" - Antena Sport

Marius Şumudică a vorbit despre situaţia lui Mirel Rădoi, după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în meciul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2. Antrenorul echipei din Bîănie şi-a făcut bagajele şi a plecat după meciul de pe Ion Oblemenco.

Acelaşi Rădoi ar fi mers în vestiarul Universităţii Craiova, după meciul cu UTA, şi i-ar fi anunţat pe jucători că îşi va da demisia după această înfrângere.

Marius Şumudică l-a pus la zid pe Mirel Rădoi: “De acum nu mai sunt băiat bun, spun lucrurilor pe nume”

Marius Şumudică a declarat că nu a înţeles nimic din jocul oltenilor la meciul cu UTA şi consideră că Mirel Rădoi a greşit atunci când s-a dus în vestiar să îi anunţe pe jucători că pleacă. Mai mult, el susţine că această instabilitate a lui Rădoi face rău echipei:

“Am fost de fiecare dată de partea lui Rădoi, cred în antrenorul Rădoi, dar e prima oară când nu am înţeles nimic din jocul Craiovei. Poate sunt eu tâmpit, dar nu am înţeles nimic din jocul Craiovei şi al FCSB-ului. De acum nu mai sunt băiat bun, spun lucrurilor pe nume. Din punctul meu de vedere, o harababură totală, din toate punctele de vedere, la ambele echipe.

Rădoi e sprijit de suporteri cum eu nu am fost sprijinit la Rapid. E sprijinit de conducere, nu îi suflă nimeni. Am făcut şi eu greşeala asta, după ce mi-am anunţat demisia după înfrângerea din semifinala cu Hermannstadt. Atunci am pierdut grupul. Voiam să văd dacă mai am jucătorii de partea mea. Aşa am făcut şi la Gaziantep şi după au venit trei sferturi dintre jucători şi au spus că nu sunt de acord. La Rapid nu a venit nimeni.