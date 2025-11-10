"Tai în carne vie!" Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: "Am ajuns să fac anomalii" - Antena Sport

Închide meniul
“Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii”

Publicat: 10 noiembrie 2025, 12:22

Gigi Becali şi Mihai Stoica / Colaj Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este extrem de supărat din cauza indisciplinei din cadrul clubului său. Campioana României a remizat la Sibiu, cu FC Hermannstadt, scor 3-3, într-un meci în care Daniel Bîrligea a fost eliminat din cauza protestelor.

Nici Florin Tănase sau Darius Olaru nu au scăpat de criticile patronului, care i-a numit pe cei trei principalii jucători indisciplinaţi, care protestează mult prea mult deciziile arbitrilor.

Gigi Becali, despre actele de indisciplină de la FCSB: “Nu stai cu ei la caterincă”

Vinovat de această situaţie este Mihai Stoica, spune Gigi Becali. Patronul consideră că preşedintele Consiliului de Administraţie a greşit atunci când s-a împrietenit cu jucătorii şi a devenit mult prea apropiat de aceştia.

Acesta i-a atras atenţia lui Mihai Stoica şi a anunţat că are de gând să angajeze un responsabil cu indisciplina, urmând ca amenzile să crească semnificativ, dacă acesta nu va reuşi să se impună în faţa jucătorilor:

“I-am zis lui Mihai că dacă nu poate, angajăm un om. Una e că suntem în particular fraţi, dar pun om angajat, care să se ocupe de indisciplină. Şi ăla îmi zice ce a zis fiecare. Un observator de indisciplină. Am ajuns să fac anomalii. Ai luat galben pentru proteste, amendă 5000 de euro. Ei au propus 200. Ce 200, bă? 5000! Îl interesează pe ăla care a luat sute de mii de euro că dă 200. Ce îl interesează pe el că nu intru eu în play-off.

Am vorbit cu Mihai (n.r Stoica). Bine că recunoaşte că e vinovat. Tu nu eşti prieten cu ei să stai la caterincă. Să te respecte, că dacă nu, tai în carne vie. Tu eşti preşedinte, nu ai voie prietenie, respect! Debandadă nu am văzut în toată Europa. Nimeni nu protestează la un loc cât protestează Olaru, Tănase şi Bîrligea”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

