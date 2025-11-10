Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor - Antena Sport

S-a aflat cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani ar fi luat decizia de a-şi da demisia, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după meciul cu UTA, Mirel Rădoi a plecat de la Craiova spre Bucureşti. Conform surselor AntenaSport, acesta şi-a luat tot bagajul din cantonamentul oltenilor, în momentul plecării.

Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova

Despărţirea ar urma să nu fie una simplă. Conform fanatik.ro, Mirel Rădoi are o clauză de 250.000 de euro. Antrenorul trebuie astfel să-i plătească o sumă uriaşă lui Mihai Rotaru pentru a-şi duce la capăt decizia de a pleca de pe banca oltenilor.

De asemenea, sursa citată anterior mai menţionează faptul că oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor. Aceştia vor să aducă în locul lui Mirel Rădoi un antrenor portughez, pe filiera Mario Felgueiras, managerul sportiv al clubului din Bănie.

Mihai Rotaru şi Mirel Rădoi urmează să aibă azi o şedinţă, în care să se stabilească viitorul clubului. Patronul oltenilor s-a declarat surprins să audă că antrenorul vrea din nou să plece de pe banca oltenilor, însă de această dată e decis să-i accepte demisia.