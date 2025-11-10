Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor

Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor

Publicat: 10 noiembrie 2025, 11:07

Comentarii
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor

Mirel Rădoi, la Universitatea Craiova/ Profimedia

S-a aflat cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani ar fi luat decizia de a-şi da demisia, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după meciul cu UTA, Mirel Rădoi a plecat de la Craiova spre Bucureşti. Conform surselor AntenaSport, acesta şi-a luat tot bagajul din cantonamentul oltenilor, în momentul plecării.

Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova

Despărţirea ar urma să nu fie una simplă. Conform fanatik.ro, Mirel Rădoi are o clauză de 250.000 de euro. Antrenorul trebuie astfel să-i plătească o sumă uriaşă lui Mihai Rotaru pentru a-şi duce la capăt decizia de a pleca de pe banca oltenilor.

De asemenea, sursa citată anterior mai menţionează faptul că oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor. Aceştia vor să aducă în locul lui Mirel Rădoi un antrenor portughez, pe filiera Mario Felgueiras, managerul sportiv al clubului din Bănie.

Mihai Rotaru şi Mirel Rădoi urmează să aibă azi o şedinţă, în care să se stabilească viitorul clubului. Patronul oltenilor s-a declarat surprins să audă că antrenorul vrea din nou să plece de pe banca oltenilor, însă de această dată e decis să-i accepte demisia.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi şi-a început al doilea mandat la Universitatea Craiova la finalul lunii ianuarie. Acesta mai are contract cu formaţia olteană până în vara anului viitor.

Universitatea Craiova a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. Înaintea meciului cu UTA, oltenii au remizat cu Rapid (2-2) şi cu Metaloglobus (0-0), fiind pe locul patru, cu 29 de puncte.

Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meciTânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
Fanatik.ro
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
12:02
Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt
11:40
“Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică”
11:37
“Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt
11:02
VideoIlie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1!
10:51
Ionuţ Radu a primit 3 goluri de la Lewadonwski, dar a impresionat! Nota portarului român după Celta – Barcelona 2-4
10:31
Ce decizie a luat Mihai Rotaru după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să-şi dea demisia de la Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 3 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 4 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 5 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 6 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România