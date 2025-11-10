"Trăiesc un coşmar". Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei - Antena Sport

Lewis Hamilton a oferit prima reacţie după Marele Premiu al Braziliei. Pilotul Ferrari a fost nevoit să adandoneze, după ce s-a ciocnit de Carlos Sainz la start, iar ulterior cu Franco Colapinto.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cursa de la Sao Paolo a fost câştigată de Lando Norris, el plecând şi din pole-position. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, pilotul de la McLaren e lider în clasamentul piloţilor.

Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei

Lewis Hamilton a avut un discurs ferm şi a transmis că trăieşte “un coşmar” la Ferrari, deşi şi-a îndeplinit marele vis de a pilota pentru echipa de la Maranello.

“Trăiesc un coşmar de ceva timp. Ce trecere de la visul de a pilota pentru această echipă incredibilă şi coşmarul rezultatelor pe care le-am avut. Suişurile şi coborâşurile au fost o provocare.

Dar de mâine îmi voi reveni, mă voi întoarce la muncă alături de echipă. Mi-am dorit mult să obţin câteva puncte bune în acest week-end, dar mă voi întoarce cât de puternic pot în următoarea cursă, pentru a le recupera.