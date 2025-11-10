Max strălucitor, Lando învingător. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Braziliei - Antena Sport

În acest weekend, totul a mers strună pentru Lando Norris (McLaren). Englezul e dominat toate sesiunile, antrenamentul, calificările pentru sprint, sprintul, calificările cursei clasice și, cel mai important, pe aceasta din urmă.

Aproape că nu a făcut nicio greșeală, cu excepția unui prim tur ezitant în Q3, în cursa clasică. Atunci a fost influențat, e adevărat, și de schimbarea bruscă de intensitate și de direcție a vântului. Lando a avut la Interlagos cu adevărat o evoluție de campion mondial.

”Max Sunday Special”

Dincolo de victoria liderului din clasament, am avut parte de un alt ”Max Sunday Special”, după cum spunea Martin Brundle în comentariul pentru Sky. Weekend-ul olandezului a fost diametral opus față de cel al lui Lando. Vineri, în singura sesiune de antrenamente, a încercat o setare extremă, cu apăsare redusă la sol. Ca urmare, au existat probleme de aderență. Puntea din spate a fost instabilă și abordarea curbelor lente a fost dificilă. Ca urmare, Max a realizat în respectiva sesiune cel de-al 17-lea timp. În calificările pentru sprint, lucrurile au arătat ceva mai bine, a obținut cel de-al șaselea timp, dar problemele nu au fost rezolvate. ”Am zero aderență”, s-a plâns Verstappen. În cursa de sprint, echipa a rulat teste de configurare pe monopostul lui Tsunoda, care a luat startul de pe linia boxelor.

”Zero aderență”

În timpul sprintului, în virajul al treilea, Norris a trecut cu roțile din stânga peste o baltă formată în căușul vibratoarelor și a aruncat toată apa pe traseu. Antonelli, care era al doilea, a receptat respectiva jerbă de apă în cască, dar nu sub roți. Piastri însă, care a tăiat un pic mai mult respectivul viraj, nu a avut același noroc, a derapat și a abandonat. La fel, Bortoleto și Colapinto. Însuși Verstappen a pierdut și el pentru o fracțiune de secundă aderența, dar a redresat la timp.

După un steag roșu și reluare, sprintul s-a materializat printr-un loc 4 pentru Max. Problema rămăsese însă aceeași – lipsa de aderență, la care se adăuga și glisarea excesivă. ”Echipa trebuie să găsească o soluție”, a spus Max.