Gigi Becali pregăteşte un boicot: "E dictatură!". Dan Şucu, Neluţu Varga şi Mihai Rotaru, alături de patronul FCSB - Antena Sport

Gigi Becali pregăteşte un boicot. Patronul celor de la FCSB nu a renunţat la lupta împotriva regulii U21 şi este hotărât să nu o respecte la meciurile din acest sezon.

Becali a anunţat că nu va folosi jucători eligibili la meciul din Supercupa României, cu Corvinul Hunedoara, de pe 4 iulie.

Gigi Becali pregăteşte un boicot: „E dictatură”. Dan Şucu, Neluţu Varga şi Mihai Rotaru, alături de patronul FCSB

De asemenea, Gigi Becali a dezvăluit că a discutat şi cu alţi patroni din Liga 1 cu care a ajuns la o înţelegere. Este vorba despre Dan Şucu (Rapid), Neluţu Varga (CFR Cluj) şi Mihai Rotaru (Universitatea Craiova).

„Eu în Supercupă nu joc cu U21, îi bag pe cei mai buni pe care îi am. Nu mă obligi pe mine să joci cu U21. Am vorbit cu Bodescu (n.r. – secretar general adjunct de la FRF), a zis că am dreptate, că nu trebuie să ne oblige. Văd că n-au dat niciun fel de semnal. Acum nu am ce să fac. Nu mai joc cu U21, eu am vorbit și cu Șucu, a zis că e de acord.

M-am întâlnit cu Șucu, Varga, Rotaru și am stabilit să nu mai jucăm cu U21. Așa am stabilit și eu fac asta. Nu e lege, e ceva dat de Stalin, care are puterea.