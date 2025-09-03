Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: "E posibil!" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a oferit suma de 1 milion de euro pentru transferul unui fundaș din Bundesliga. Patronul campioanei a confirmat interesul pentru jucătorul respectv.

FCSB încearcă să dea o lovitură în finalul perioadei de mercato. Concret, pe „radarul” roș-albaștrilor se află Hrvoje Smolcic, legitimat în prezent la Eintracht Frankfurt.

Patronul de la FCSB a recunoscut că transferul lui Smolcic s-ar putea realiza. Gigi Becali a menționat însă că Mihai Stoica se ocupă de detaliile mutării, dând de înțeles că el este cel care negociază cu oficialii lui Eintracht Frankfurt.

„E posibil. Meme știe, nu știu eu. (n.r. de suma de transfer de 1 milion de euro) Mihai se ocupă. Nu mă bag, el știe”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Smolcic s-a aflat, în aceată vară, și pe lista celor de la Anderlecht. Mutarea a picat însă, după ce jucătorul nu a trecut vizita medicală, din cauza unei probleme la genunchi.