Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: "E posibil!" - Antena Sport

Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: "E posibil!"

Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: "E posibil!"

Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!”

Alex Ioniță Publicat: 3 septembrie 2025, 18:53

Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: E posibil!

Profimedia

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a oferit suma de 1 milion de euro pentru transferul unui fundaș din Bundesliga. Patronul campioanei a confirmat interesul pentru jucătorul respectv.

FCSB încearcă să dea o lovitură în finalul perioadei de mercato. Concret, pe „radarul” roș-albaștrilor se află Hrvoje Smolcic, legitimat în prezent la Eintracht Frankfurt.

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga

Patronul de la FCSB a recunoscut că transferul lui Smolcic s-ar putea realiza. Gigi Becali a menționat însă că Mihai Stoica se ocupă de detaliile mutării, dând de înțeles că el este cel care negociază cu oficialii lui Eintracht Frankfurt.

„E posibil. Meme știe, nu știu eu. (n.r. de suma de transfer de 1 milion de euro) Mihai se ocupă. Nu mă bag, el știe”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Smolcic s-a aflat, în aceată vară, și pe lista celor de la Anderlecht. Mutarea a picat însă, după ce jucătorul nu a trecut vizita medicală, din cauza unei probleme la genunchi.

Hrvoje Smolcic a fost „lansat” în fotbalul profesionist de Rijeka. La Eintracht Frankfurt a ajuns în 2022, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.

Fundașul croat a atins cea mai mare cotă de piață în primăvara lui 2023. La momentul respectiv era cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Încă un jucător al FCSB-ului s-a accidentat şi ratează convocarea la echipa naţională, după Daniel Bîrligea

Încă un jucător al FCSB-ului s-a accidentat şi va rata convocarea la echipa naţională. Risto Radunovic nu va putea face parte din lotul celor din Muntenegru pentru partidele din startul acestei luni.

Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de războiAnalist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
Daniel Bîrligea a fost primul titular al campioanei care s-a confruntat cu probleme medicale şi nu a mai putut onora convocarea la naţională. Atacantul s-a accidentat în meciul cu CFR Cluj şi va rata duelurile României cu Canada şi Cipru.

Muntenegrenii au anunţat că Risto Radunovic s-a confruntat cu o problemă în zona inghinală, problemă care nu-i permite astfel să joace la naţională. El va fi astfel indisponibil pentru duelurile cu Arabia Saudită şi Liechtenstein de pe 4, respectiv 7 septembrie.

“Ca și cum lucrurile nu erau deja destul de rele, fundașul stânga de la FCSB, Risto Radunovic , s-a accidentat la zona inghinală și va fi nevoit să își revină, așa că nu va fi la dispoziția antrenorului muntenegrean pentru meciurile din septembrie”, a anunţat presa din Muntenegru.

Risto Radunovic este jucător de bază la FCSB. Fundaşul stânga în vârstă de 33 de ani evoluează la formaţia campioană din iarna lui 2021, atunci când era transferat de la Astra.

În acest sezon, Risto Radunovic a reuşit să bifeze 11 meciuri la FCSB, în toate competiţiile. El a marcat şi două goluri, unul în Supercupa cu CFR Cluj şi unul în partida retur cu Inter d’Escaldes, din primul tur preliminar de Champions League. De asemenea, muntenegreanul a oferit şi două pase decisive.

