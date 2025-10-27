Gigi Becali, propunere uluitoare pentru unul dintre jucătorii FCSB-ului: "Îl botez şi pe el, ca pe George" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Gigi Becali, propunere uluitoare pentru unul dintre jucătorii FCSB-ului: “Îl botez şi pe el, ca pe George”

Publicat: 27 octombrie 2025, 17:33

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) i-a făcut o propunere uluitoare lui Dennis Politic (25 de ani). Patronul FCSB-ului i-a transmis lui Politic că îl poate boteza în religia creştin-ortodoxă, la fel cum a făcut cu Tavi Popescu (22 de ani). Octavian Popescu a primit numele George după ce a fost botezat de Becali.

Dennis Politic este cunoscut ca un fotbalist foarte credincios. El este de religie baptistă.

Gigi Becali i-a propus lui Dennis Politic să îl boteze şi pe el, ca pe Tavi Popescu

Știi ce trebuie să facă? O să îi spun eu lui (n.r: lui Dennis Politic) dacă vrea. Dar îi spun numai lui. Dacă vrea să joace bine… Îl botez ca pe George (n.r.: Tavi Popescu). Hai, lasă, că o să îi zic eu lui. Rugăciunea pe care o are el, rugăciunea la care se roagă el, e ca și cum s-ar ruga la pom sau piatră”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Gigi Becali a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic, cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi pentru a-l transfera pe fostul căpitan al “câinilor”.

În acest sezon Dennis Politic a evoluat numai în 7 dintre cele 14 partide disputate de FCSB în Liga 1, nereuşind niciun gol şi niciun assist în campionat. Politic a marcat în Supercupa României, câştigată de FCSB cu 2-1 cu CFR Cluj. Totodată, a marcat un gol în cele 6 partide în care a evoluat în Europa League. Politic a înscris în meciul Drita – FCSB 1-3, din preliminariile Europa League.

Dennis Politic este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.5 milioane de euro. El a debutat şi în naţionala României.

 

Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somnAverea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
