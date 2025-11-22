Cristi Chivu, decizie care i-a surprins pe italieni cu o zi înainte de Inter - AC Milan. Ce a făcut antrenorul român - Antena Sport

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a luat o decizie care i-a surprins pe italieni înainte de Inter – AC Milan, marele derby din etapa a 12-a din Serie A. Partida „de foc” se va disputa duminică, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu va bifa primul „Derby della Madonnina” ca antrenor. Inter e lider la startul etapei, având două puncte în plus față de AC Milan.

Cristi Chivu, decizie care i-a surprins pe italieni înainte de Inter – AC Milan

Cristi Chivu a decis să nu-și bage echipa în cantonament, cu o zi înaintea partidei de la Milano, notează fcinter1908.it, care citează Gazzetta dello Sport. Elevii antrenorului român au primit liber sâmbătă, pentru a sta cu familiile în ziua de dinaintea meciului. Inter se va reuni ulterior în dimineața duelului cu marea rivală.

Cristi Chivu a luat această decizie, de a le permite jucătorilor săi să doarmă acasă, înaintea fiecărui meci disputat de Inter pe teren propriu, în acest sezon. Decizia i-a surprins pe italieni, ținând cont de faptul că în mandatul lui Simone Inzaghi, jucătorii erau în cantonament în ziua de dinaintea unui derby.

Totodată, italienii au remarcat marea diferență între Cristi Chivu și Massimiliano Allegri. Antrenorul italian i-a păstrat pe jucătorii lui AC Milan la baza din Milanello, pentru a pregăti meciul cu Inter.