Cristi Chivu, decizie care i-a surprins pe italieni cu o zi înainte de Inter - AC Milan. Ce a făcut antrenorul român - Antena Sport

Cristi Chivu a luat o decizie care i-a surprins pe italieni înainte de Inter – AC Milan, marele derby din etapa a 12-a din Serie A. Partida „de foc” se va disputa duminică, de la ora 21:45.
Cristi Chivu va bifa primul „Derby della Madonnina” ca antrenor. Inter e lider la startul etapei, având două puncte în plus față de AC Milan.
Cristi Chivu, decizie care i-a surprins pe italieni înainte de Inter – AC Milan
Cristi Chivu a decis să nu-și bage echipa în cantonament, cu o zi înaintea partidei de la Milano, notează fcinter1908.it, care citează Gazzetta dello Sport. Elevii antrenorului român au primit liber sâmbătă, pentru a sta cu familiile în ziua de dinaintea meciului. Inter se va reuni ulterior în dimineața duelului cu marea rivală.
Cristi Chivu a luat această decizie, de a le permite jucătorilor săi să doarmă acasă, înaintea fiecărui meci disputat de Inter pe teren propriu, în acest sezon. Decizia i-a surprins pe italieni, ținând cont de faptul că în mandatul lui Simone Inzaghi, jucătorii erau în cantonament în ziua de dinaintea unui derby.
Totodată, italienii au remarcat marea diferență între Cristi Chivu și Massimiliano Allegri. Antrenorul italian i-a păstrat pe jucătorii lui AC Milan la baza din Milanello, pentru a pregăti meciul cu Inter.
„Două școli de gândire diferite: antrenorul român încearcă să le ușureze mințile jucătorilor săi, care au evoluat până în iulie la Campionatul Mondial al Cluburilor și care, comparativ cu adversarii lor, au și meciuri în Champions League. Mai multe meciuri, mai multe deplasări și… mai puțin timp pentru a fi cu familiile lor”, au transmis italieni citați anterior.
Inter țintește a patra victorie consecutivă în Serie A, chiar în derby-ul cu AC Milan. În ultimele trei runde, nerazzurrii le-au învins pe Lazio, Verona și Fiorentina.
De cealaltă parte, AC Milan este neînvinsă în Serie A de zece meciuri. „Diavolii” lui Massimiliano Allegri au pierdut o singură partidă în acest sezon, în prima etapă de campionat, scor 1-2, cu Cremonese.
