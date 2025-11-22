Un star al lui Real Madrid, transferat la echipa care a "spulberat-o" pe FCSB în Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 22 noiembrie 2025, 13:19

Endrick, alături de alte vedete ale Realului, la un antrenament / Profimedia Images

Transferul brazilianului lui Endrick de la Real Madrid la Olympique Lyon este aproape finalizat, a anunţat Matteo Moretto, jurnalist la Marca.

Acordul Endrick-Lyon este finalizat în proporţie de 100%. Tranzacţia dintre Real Madrid şi Lyon este finalizată în proporţie de 99,9%”, a asigurat el vineri.

Endrick va merge la Olympique Lyon

Paulo Fonseca, care duce lipsă de soluţii în atac, ar obţine întăriri de seamă în persoana jucătorului brazilian de 19 ani.

Real Madrid nu ar dori să includă o opţiune de cumpărare în acest împrumut, pentru un jucător pe care mizează în viitor. Ar putea fi incluse clauze pentru eliberarea lui Endrick, pentru a-l readuce la Real în cazul în care un atacant madrilen se accidentează în timpul perioadei de transferuri din iarnă.

Olympique Lyon a eliminat FCSB sezonul trecut din optimile Europa League, învingând-o cu scorul general de 7-1. Lyon era să fie retrogradată în Ligue 2, existând şi o decizie iniţială de retrogradare, dar formaţia franceză a scăpat ulterior de această sancţiune teribilă.

