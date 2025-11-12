Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: "Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu”

Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu”

Publicat: 12 noiembrie 2025, 15:01

Comentarii
Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu mai are răbdare cu Dennis Politic şi este dispus să renunţe la fostul atacant de la Dinamo. Ajuns în vară la campioana României, Politic a fost unul dintre pariurile lui Becali. Cu toate acestea, el nu a confirmat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali susţine că transferul lui Dennis Politic l-a costat aproape 2 milioane de euro. Este vorba de 980.000 de euro, atât cât le-a plătit celor de la Dinamo, 700.000 de euro, atât cât ar fi putut să primească pentru Musi, dar şi comisioanele şi salariile încasate de jucător.

Gigi Becali vrea să renunţe la Dennis Politic: “Asta e. Trebuie să mai iei şi ţepe”

Patronul roş-albaştrilor recunoaşte că s-a înşelat în privinţa lui Dennis Politic şi i-a stabilit deja preţul acestuia: 300.000 de euro. Cu toate acestea, Becali nu are de gând să îl retrimită la Dinamo, de teamă ca formaţia din Ştefan cel Mare să nu se întărească:

“Ăla merge pe teren (n.r.- Politic), nici măcar nu aleargă. Am dat 2.000.000 de euro pe el, îți dai seama? Mie nu-mi pare rău, trebuie să mai iei și țepe până o nimerești. L-am luat pe Bîrligea, care e superclasă. Politic la Dinamo era numărul unu.

Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este. Nu la Dinamo. La Dinamo nu-l mai dau. Cum să le dau? Nu-i întăresc. Au prins cheag, nu vezi? Lasă-i în pace! Trebuie să-i paradesc iar, să revină acolo unde le este locul”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Politic în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 20 de mecuri şi 3 goluri a marcat Dennis Politic până acum, ultimul în remiza dintre Hermannstadt şi FCSB
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Observator
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
Fanatik.ro
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
16:56
Rapid, taxată din nou de Comisia de Disciplină! Amenda primită după meciul cu Universitatea Craiova
16:42
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie
16:37
Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
16:33
Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat”
16:19
VideoGrand Prix, ediţia 33: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Braziliei
16:16
Raul Rusescu a “explodat” în scandalul momentului: “La puşcărie! Îi dădeam cu ghetele în cap”
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România