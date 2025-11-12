Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: "Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu mai are răbdare cu Dennis Politic şi este dispus să renunţe la fostul atacant de la Dinamo. Ajuns în vară la campioana României, Politic a fost unul dintre pariurile lui Becali. Cu toate acestea, el nu a confirmat.

Gigi Becali susţine că transferul lui Dennis Politic l-a costat aproape 2 milioane de euro. Este vorba de 980.000 de euro, atât cât le-a plătit celor de la Dinamo, 700.000 de euro, atât cât ar fi putut să primească pentru Musi, dar şi comisioanele şi salariile încasate de jucător.

Gigi Becali vrea să renunţe la Dennis Politic: “Asta e. Trebuie să mai iei şi ţepe”

Patronul roş-albaştrilor recunoaşte că s-a înşelat în privinţa lui Dennis Politic şi i-a stabilit deja preţul acestuia: 300.000 de euro. Cu toate acestea, Becali nu are de gând să îl retrimită la Dinamo, de teamă ca formaţia din Ştefan cel Mare să nu se întărească:

“Ăla merge pe teren (n.r.- Politic), nici măcar nu aleargă. Am dat 2.000.000 de euro pe el, îți dai seama? Mie nu-mi pare rău, trebuie să mai iei și țepe până o nimerești. L-am luat pe Bîrligea, care e superclasă. Politic la Dinamo era numărul unu.

Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este. Nu la Dinamo. La Dinamo nu-l mai dau. Cum să le dau? Nu-i întăresc. Au prins cheag, nu vezi? Lasă-i în pace! Trebuie să-i paradesc iar, să revină acolo unde le este locul”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.