Gigi Becali, sancționat de Comisia de Discplină. Ce amendă a primit după ce i-a "distrus" pe Hațegan și Colțescu - Antena Sport

Gigi Becali, sancționat de Comisia de Discplină. Ce amendă a primit după ce i-a “distrus” pe Hațegan și Colțescu

Andrei Nicolae Publicat: 28 octombrie 2025, 19:09

Gigi Becali, sancționat de Comisia de Discplină. Ce amendă a primit după ce i-a distrus pe Hațegan și Colțescu

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Comisia de Discplină și Etică a FRF s-a pronunțat, după ce Comisia Centrală a Arbitrilor a depus o plângere împotriva lui Gigi Becali, în urma unor declarații derapante ale patronului la adresa celor care au oficiat meciul dintre CFR Cluj și FCSB. În urmă cu câteva săptămâni, finanțatorul din Pipera i-a făcut praf pe Sebastian Colțescu, centralul acelui duel, dar și pe Ovidiu Hațegan, care a fost în camera VAR.

În urma ședinței de pe 27 octombrie a Comisiei de Discplină și Etică, Becali a primit un avertisment și o amendă de 5000 de lei, una infimă pentru patronul echipei. Decizia a fost luată în baza articolului 52, punctul 2 din regulament, care face referire la “comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului”.

Ce a spus Becali despre arbitri după CFR – FCSB

La meciul din Gruia, FCSB a acuzat neacordarea a două lovituri de la 11 metri. Prima plângere a venit în urma unui henț al lui Păun la un șut al lui Adrian Șut, iar a doua după o fază în care Denis Alibec a fost tras de tricou de Matei Ilie.

Imediat după meci, Becali a avut un derapaj la adresa lui Ovidiu Hațegan și Sebastian Colțescu:

Nu s-a mai văzut așa ceva de cinci ani. E tras de tricou, nu e 11 metri, ăla dă cu cotul, nu e 11 metri. Trebuie dați afară din arbitraj. Mintea lor, ochii lor nu raționează. Du-te, tată, la spital și controlează-te la cap. Duceți-vă, mă, pe câmp.

Bă, Hațegane, du-te, bă, la doctor, că e doctor sau du-te la colegii tăi să vadă dacă mai ai ceva în bibilica aia, să verifice bibilica aia. Și tu, Colțescule, ai avut probleme în viața ta și poate mai ai ceva probleme de bibilică spartă. Că asta e soarta.

Eu spun astea ca să ia aminte ceilalți. Ei, săracii, după ce că sunt bolnavi, îi mai judec și eu? Și mi-a zis MM: «Bă, Gigi, ăstia ne distrug». «Cine, mă?» Hațegan, la VAR ne-a distrus mereu. Și Colțescu de el nu credeam, că merge la biserică, se spovedește“, spunea patronul după meci.

Într-o întâlnire la care au fost prezenți reprezentanți ai cluburilor din România, Kyros Vassaras a spus că roș-albaștrii ar fi trebuit să primească penalty la hențul lui Păun.

