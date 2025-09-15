Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: "Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal" - Antena Sport

Gigi Becali îi bagă în şedinţă pe jucătorii de la FCSB, după remiza cu Csikszereda, scor 1-1, din etapa a noua a Ligii 1. Patronul campioanei a declarat că va merge să discute cu elevii lui Elias Charalambous, după un nou pas greşit în campionat.

Latifundiarul din Pipera a transmis că toţi jucătorii săi sunt nemulţumiţi pentru faptul că nu primesc suficiente minute de joc. Acesta a mai declarat că inclusiv căpitanul echipei, Darius Olaru, a refuzat să evolueze pe postul de mijlocaş stânga şi a spus că ar prefera chiar să se lase de fotbal.

Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB

Totodată, Becali şi-a schimbat discursul în privinţa şanselor de calificare ale FCSB-ului în play-off. El e convins că echipa sa va prinde un loc între primele şase clasate din campionat, la finalul sezonului regular.

“Pun zece milioane de euro, contra un euro, că prindem play-off-ul. Asta spun ca să înţeleagă jucătorii, trebuie să merg să vorbesc, fiecare se dă şmecher, nu mai există unitate. Fiecare se dă care mai de care, că e mai important. Tănase, a jucat bine, dar el vrea să alerge, de ce să fie închizător. Olaru vrea să stea numai acolo, să nu stea în stânga. Mă duc eu la echipă şi spun în felul următor, cum sunteţi voi stăpâni acasă la voi, aşa şi eu vă dau salariu. Joacă 11 pe teren, vă dau salariu, eu stăpânesc aici.

Cam toţi sunt nemulţumiţi că nu joacă. Atât spun, nemulţumire că nu joacă, că de ce-l scot, că vrea să arate fiecare, s-au săturat, au bani mulţi oamenii, nu au niciun fel de griji. Banii îi iau pe bună dreptate, dar sunt unii care face nişte bani…Ce să-i fac lui Olaru, el a zis că nu joacă în stânga, mă las de fotbal. Nu pot să-i zic, că-l iubesc pe Olaru, dar o să-i zic. El e pompos cu Tănase, ca să joace amândoi, să joace cu un închizător. Mi-a zis MM că jucăm cu Csikszereda şi că nu e mare lucru, că nu-i problemă să joace amândoi. Mă gândeam eu că ne domină o echipă de Divizia B”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.