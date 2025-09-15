Gigi Becali, sfat pentru finul Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost găsit întins pe jos: "Nu merită să-ţi pierzi sănătatea" - Antena Sport

Mirel Rădoi a ajuns să aibă tensiune 23 cu 16, după ce s-a enervat teribil la finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Farul, câştigat de olteni, cu 2-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali l-a sfătuit pe finul său să îşi tempereze trăirile din timpul meciurilor. Asta după ce fostul căpitan al roş-albaştrilor a fost găsit întins pe jos, în urma unei crize hipertensive.

Gigi Becali, sfat pentru finul Mirel Rădoi: “Nu merită să-ţi pierzi sănătatea pentru fotbal”

“Îi dau un sfat finului meu, tată ai 16 puncte, nu merită să-ţi pierzi sănătatea pentru fotbal. Te egala, pierdeai două puncte, pentru ce să te agiţi aşa. 23 tensiunea…te scot afară!

Acum o să scot şi eu afară în minutul 20. Pe Olaru l-am văzut în minutul 15-20, nu ştiam că e pe teren. Aşa trebuie să facă (n.r. voia să-l scoată pe Baiaram) Să se înveţe minte, să faci ce zic eu, dar nu să-mi crească tensiunea”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

De ce s-a enervat Mirel Rădoi

Ștefan Baiaram l-a scos din sărite pe Mirel Rădoi în finalul partidei dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța. Antrenorul oltenilor a făcut o criză de nervi și a avut nevoie de îngrijiri medicale imediat după meci.