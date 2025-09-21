Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB: „Ce se întâmplă acum nu e întâmplător” - Antena Sport

Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB, după eșecul cu Botoșani, scor 1-3, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei a invocat divinitatea și a transmis că echipa sa va deveni campioană, deși distanța față de liderul Universitatea Craiova e de 16 puncte.
Totodată, Gigi Becali a transmis că FCSB va triumfa și în Europa League. În primul meci din grupa principală, care se va disputa joi, campioana se va duela cu Go Ahead Eagles.
Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB
Latifundiarul din Pipera a subliniat, de asemenea, și faptul că ceea ce se întâmplă acum la FCSB nu este întâmplător iar echipa își va reveni la timp.
„O să vedeți cum face Dumnezeu și schimbă forma echipei în 3 secunde. Așa a vrut Dumnezeu să fie până acum, așa a fost. Se poate schimba slăbiciunea în tărie și apoi poți să câștigi Europa League. Poate o să le dea Dumnezeu peste nas multora.
Ce se întâmplă cu mine nu este întâmplător, să știți. Când pune Domnul mâna lui câștigăm și Europa League, și campionatul. Intră Dumnezeu și pune mâna și apoi biruință, direct câștig Europa League și campionatul”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani
Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul suferit cu Botoşani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei l-a taxat pe Mihai Popescu.
“Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă.
El trebuia să stea și venea mingea în el. S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
