Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB: „Ce se întâmplă acum nu e întâmplător” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB: „Ce se întâmplă acum nu e întâmplător”

Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB: „Ce se întâmplă acum nu e întâmplător”

Publicat: 21 septembrie 2025, 8:35

Comentarii
Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB: Ce se întâmplă acum nu e întâmplător”

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB, după eșecul cu Botoșani, scor 1-3, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei a invocat divinitatea și a transmis că echipa sa va deveni campioană, deși distanța față de liderul Universitatea Craiova e de 16 puncte.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totodată, Gigi Becali a transmis că FCSB va triumfa și în Europa League. În primul meci din grupa principală, care se va disputa joi, campioana se va duela cu Go Ahead Eagles. 

Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB 

Latifundiarul din Pipera a subliniat, de asemenea, și faptul că ceea ce se întâmplă acum la FCSB nu este întâmplător iar echipa își va reveni la timp. 

O să vedeți cum face Dumnezeu și schimbă forma echipei în 3 secunde. Așa a vrut Dumnezeu să fie până acum, așa a fost. Se poate schimba slăbiciunea în tărie și apoi poți să câștigi Europa League. Poate o să le dea Dumnezeu peste nas multora. 

Ce se întâmplă cu mine nu este întâmplător, să știți. Când pune Domnul mâna lui câștigăm și Europa League, și campionatul. Intră Dumnezeu și pune mâna și apoi biruință, direct câștig Europa League și campionatul”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani 

Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul suferit cu Botoşani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei l-a taxat pe Mihai Popescu. 

Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă. 

El trebuia să stea și venea mingea în el. S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Observator
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
Fanatik.ro
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
11:23
Edi Iordănescu, stupefiat după ultimul rezultat al Legiei Varșovia: “Am analizat de 20 de ori”
10:59
Sorin Cârțu a răbufnit după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova: „Trebuia să ne dea penalty!”
10:43
Ruben Amorim nu se “îmbată cu apă rece” după victoria din derby-ul cu Chelsea. Avertisment pentru jucătorii săi
10:40
UPDATEPSV – Ajax LIVE SCORE (15:30). Derby pentru Dennis Man. Ianis Hagi joacă de la 17:00
10:38
Continuă problemele pentru Louis Munteanu la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a dezvăluit ce se întâmplă cu atacantul
10:21
Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup. Echipa Europei și-a pierdut avansul
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul