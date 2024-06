Gigi Becali va încasa o altă sumă importantă dacă se face transferul uriaş al lui Dennis Man! - Antena Sport

Gigi Becali va încasa o altă sumă importantă dacă se face transferul uriaş al lui Dennis Man! Gigi Becali în lojă, cu bani, alături de Viorel Păunescu / Hepta Gigi Becali va încasa o altă sumă importantă dacă Parma îl va vinde pe Dennis Man. Echipa patronată de americanul Kyle Krause l-a cumpărat în ianuarie 2021 pe Dennis Man pentru 11 milioane de euro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cota lui Dennis Man e acum de 9 milioane de euro, dar Parma cere dublu pentru a fi de acord să renunţe la jucătorul român. Gigi Becali va încasa o altă sumă importantă dacă se face transferul uriaş al lui Dennis Man! După ce s-a vorbit de interesul Borussiei Dortmund, acum s-a aflat că West Ham a pus ochii pe Dennis Man. Man a fost implicat în toate cele 3 goluri ale României din meciul cu Ucraina de la EURO 2024. Potrivit digisport.ro, Gigi Becali va încasa şi el 5% din profitul pe care îl va înregistra Parma în urma transferului lui Dennis Man. Astfel, dacă Parma îl va vinde pe Man cu 18 milioane de euro, Gigi Becali va primi 900.000 de euro. Reclamă

După ce Man a adus deja 11 milioane de euro în conturile FCSB-ului, Becali ar mai obţine o sumă importantă pentru internaţionalul român.

Marcel Răducanu a anunţat că Dennis Man poate prinde transferul vieţii după EURO 2024

Marcel Răducanu a anunţat că Dennis Man poate prinde transferul vieţii după EURO 2024. Man a ofeit două pase de gol în partida magnifică pe care România a jucat-o cu Ucraina.

Dennis Man este unul dintre cei mai în formă jucători români, iar o evoluţie bună la EURO 2024 îi poate aduce un transfer uriaş. Marcel Răducanu a dezvăluit că Borussia Dortmund îl monitorizează deja pe internaţionalul român.

„Eu am inţeles că Dennis Man este deja monitorizat de două luni de Borussia Dortmund! A jucat foarte bine, a dat şi pase de gol, a avut acţiuni frumoase 1 contra 2. Pătrunde în viteză, poate şi să şuteze periculos, poate să fie faultat în careu. Este un jucător care caută mereu duelul 1 la 1. Dacă vine la Borussia, m-aş bucura foarte mult, că l-aş putea vedea mult mai des. I-aş da şi sfaturi, cum să nu?!”, a spus Marcel Răducanu la orangesport.ro. „Mi-a zis MM: ‘Ești nebun?’” Gigi Becali, pronostic uriaș pentru România la EURO 2024! Până în ce fază vor ajunge tricolorii Gigi Becali a venit cu un pronostic uriaș pentru România la EURO 2024! Patronul de la FCSB este de părere că tricolorii lui Edi Iordănescu pot scrie istorie la turneul final. România se află acum pe primul loc în grupa E, după victoria istorică cu Ucraina. Pentru elevii lui Edi Iordănescu urmează meciul cu Belgia, care este programat sâmbătă, de la ora 22:00. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Gigi Becali a dezvăluit că, în opinia sa, România va ajunge în finala Campionatului European. Patronul campioanei a recunoscut că a avut o discuție cu Mihai Stoica, oficialul grupării, pe această temă. Lui „MM” nu i-a venit să creadă atunci când Gigi Becali a spus ce crede că se va întâmpla la EURO. „Eu l-am întrebat pe MM și i-am zis: ‘Să vedem, Gigi, că noi jucăm acum, dar dacă ajungem în finală?’ MM a zis: ‘Băi, Gigi, tu ești nebun? De unde poți să știi ce e la fotbal?’ El a zis: ‘Păi jucăm, ne calificăm de pe locul 2 și putem să picăm cu Olanda’. Păi și ce? Batem Olanda. E nebunia mea, îți dai seama. MM a zis: ‘Băi, Gigi, tu ești nebun’.

Eu așa sunt. Mie nu îmi plac lucrurile mici. ‘Bă, Mihai, ești nebun la cap? Ce mare lucru e’. El a zis: ‘Hai, bă, Gigi… înseamnă că nu știi ce echipe sunt’. Adevărul e că nu știu. De ce să ne calificăm de pe locul 2? Ne calificăm de pe locul 1, de ce să nu o batem noi pe Belgia?

Uite, pe locul 1 terminăm. Eu așa am visat tot timpul. Eu niciodată nu am visat lucruri mici. Vezi și la mașini. Când mi-am luat, mi-am luat de 500 de mii. Eu așa am învățat de la tată. ‘Oaia mare, capra mare, pulpa mare”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.