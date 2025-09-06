Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: "Cu nişte condiţii" - Antena Sport

Închide meniul
Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: "Cu nişte condiţii"

Home | Fotbal | Liga 1 | Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: “Cu nişte condiţii”

Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: “Cu nişte condiţii”

Publicat: 6 septembrie 2025, 10:51

Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: Cu nişte condiţii

Gigi Becali şi Giovanni Becali / Colaj Profimedia & Antena Sport

Giovanni Becali sare în ajutorul vărului Gigi Becali şi spune că are un fundaş central care s-ar potrivi la FCSB. Campioana României are probleme în apărare, acolo unde Joyskim Dawa este în continuare accidentat, Mihai Popescu este criticat des de patron, iar Vlad Chiricheş pare fără viitor la FCSB, după anunţul lui Gigi Becali.

Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş central, liber de contract, cu meciuri în primele două ligi din Spania. Fără să îi dezvăluie numele, Giovanni Becali a declarat că acesta cere 40.000 de euro pe lună.

Giovanni Becali, propunere pentru Gigi Becali: “Nu poți să te iei de el ca de Chiricheș”

Giovanni Becali ar pune şi nişte condiţii pentru vărul său Gigi Becali. Impresarul nu vrea să audă că patronul FCSB-ului îl critică pe jucător şi l-a dat exemplu pe Chiricheş, fotbalist care nu va mai juca la FCSB, potrivit lui Gigi Becali. Cu toate acestea, Giovanni Becali spune că Gigi Becali trebuie să vadă neapărat jucătorii, chiar dacă are încredere în sfaturile sale:

“(n.r. – Aveți vreun fundaș central pentru Gigi Becali?) Dacă i-l propun eu lui Gigi, nu îl ia. Nu e român, e străin. Costă ceva… Gigi nu ia jucători decât dacă-i știe el. Degeaba îi spun eu de unul care a jucat 28 de meciuri în Serie A și care vrea 40.000 pe lună. Nici măcar nu are 30 de ani, are 27 sau 28, dar pe el nu-l interesează.

Jucător care a jucat în Divizia A și Divizia B în Spania și e și liber de contract. Vrei să-ți spun ceva? Dacă duc un jucător acolo și nu joacă un meci ca lumea, îl bombardează Gigi. Să mă înjure străinii, nu să mă înjure ai mei, românii. Dacă mă roagă Gigi și-mi zice că are nevoie, da… dar cu niște condiții. Nu poți să te iei de el ca de Chiricheș.

Are încredere în mine, dar el trebuie să-i vadă. Dacă e unul la Botoșani sau pe unde mai vede el… mai ales de la Botoșani (n.r. – râde). Le-a ținut echipa în prima ligă vreo 3-4 ani”, a declarat Giovanni Becali, la fanatik.ro.

