Gigi Becali, replică acidă pentru contestatari, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş: "Care umilinţă?" - Antena Sport

Gigi Becali, replică acidă pentru contestatari, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş: "Care umilinţă?"

Liga 1

Gigi Becali, replică acidă pentru contestatari, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş: “Care umilinţă?”

Publicat: 2 septembrie 2025, 16:45

Comentarii
Gigi Becali, replică acidă pentru contestatari, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş: Care umilinţă?

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali le-a dat replica contestatarilor, după ce l-a scos pe Vlad Chiricheş din lotul FCSB-ului. Patronul campioanei României nu consideră că îl umileşte pe veteranul de 35 de ani, în condiţiile în care acesta a primit o primă consistentă vara aceasta.

Potrivit lui Gigi Becali, Chiricheş a primit 240.000 de euro sub formă de primă, pentru rezultatele obţinute sezonul trecut. Cu toate acestea, patronul roş-albaştrilor este de părere că vârsta îşi spune cuvântul în cazul lui Vlad Chiricheş şi că nu mai poate evolua la cel mai înalt nivel.

Gigi Becali nu vede umilinţa în cazul lui Vlad Chiricheş: “Vreau să rămână în club”

“Chiricheș nu va mai juca. Aveam încredere în el și i-am prelungit contractul. I-am dat 240.000 de euro primă în două luni, iulie și august, îl respect sau nu? Dacă îți dau atât, te respect sau nu? Că aud voci, că e umilință. Care umilință? Dacă în două luni îți dau 240.000 de euro? Dar nu mai joci. De ce nu mai joci? Că-s nebun eu? Că avem o performanță de făcut.

Cred că din cauza vârstei nu mai poate. Am întrebat un medic și i-am spus: se poate așa ceva? Și mi-a zis că da, se poate. La o vârstă, când faci sport de performanță, poți să cazi dintr-un foc, pac pac, și gata. Corpul nu mai poate să răspundă. Asta e vârsta. Anul trecut a fost cel mai bun, a fost numărul 1″, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Chiar dacă l-a scos din lotul FCSB-ului pe Vlad Chiricheş, Gigi Becali speră să îl păstreze pe cel care a bifat 76 de meciuri la echipa naţională în cadrul clubului său:

“M-am rugat de el să prelungească. Vreau să rămână în club și cred că rămâne, nu e om supărăcios. Ai văzut că l-am schimbat și nu s-a supărat. E om cuminte, caracter extraordinar.

Capitol închis Chiricheș. Îl scoatem de pe listă. Fundașul pe care îl luăm îl băgăm în locul lui. Dacă nu luăm un fundaș, o să intre Dawa”, a mai spus Becali, potrivit sursei mai sus menţionate.

  • 7 trofee a câştigat Vlad Chiricheş la FCSB
  • 123 de meciuri a jucat Vlad Chiricheş la FCSB, în toate competiţiile
