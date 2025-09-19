Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: "Va fi greu" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: "Va fi greu"

Liga 1

Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: “Va fi greu”

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 11:55

Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: Va fi greu

Hepta

Giovanni Becali a analizat șansele FCSB-ului, în lupta pentru titlu din noul sezon de Liga 1. Acesta a venit cu un verdict, după startul dificil al campioanei.

În momentul de față, FCSB se află abia pe locul 11 în Liga 1, cu doar 7 puncte obținute după primele 8 meciuri jucate. Astfel, Giovanni Becali a transmis că lupta pentru titlu va fi una dificilă pentru elevii lui Elias Charalambous.

Giovanni Becali a venit cu un verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu

Totuși, Giovanni Becali este de părere că echipa lui Gigi Becali nu poate rata calificarea în play-off.

„FCSB-ul are nevoie de o victorie în meciul de campionat cu Botoșaniul, unde a câștigat greu, iar în acest an e și mai greu.

Dacă vrea o relansare a echipei, să intre bine în meciurile din Europa, trebuie să câștige. Nu e în pericol calificarea în play-off, problema e dacă Craiova câștigă. În etapa trecută, ei au făcut egal, Craiova a câștigat, două puncte în plus, dacă face egal la Botoșani și Craiova câștigă sunt alte două puncte. Iar după Craiova mai vin Dinamo și Rapid.

Play-off-ul nu poate să îl rateze niciodată. În partea a doua a campionatului, toate outsiderele care au câștigat, precum Botoșani sau Slobozia, vor pierde meciuri. Va fi greu pentru FCSB să ia campionatul, pentru că nu te bați numai cu Craiova, te bați și cu Dinamo și Rapid”, a spus Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.

Pentru FCSB urmează acum partida cu FC Botoșani, din etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1. Duelul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20.30.

