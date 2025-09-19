Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: "Va fi greu" - Antena Sport

Giovanni Becali a analizat șansele FCSB-ului, în lupta pentru titlu din noul sezon de Liga 1. Acesta a venit cu un verdict, după startul dificil al campioanei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În momentul de față, FCSB se află abia pe locul 11 în Liga 1, cu doar 7 puncte obținute după primele 8 meciuri jucate. Astfel, Giovanni Becali a transmis că lupta pentru titlu va fi una dificilă pentru elevii lui Elias Charalambous.

Giovanni Becali a venit cu un verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu

Totuși, Giovanni Becali este de părere că echipa lui Gigi Becali nu poate rata calificarea în play-off.

„FCSB-ul are nevoie de o victorie în meciul de campionat cu Botoșaniul, unde a câștigat greu, iar în acest an e și mai greu.

Dacă vrea o relansare a echipei, să intre bine în meciurile din Europa, trebuie să câștige. Nu e în pericol calificarea în play-off, problema e dacă Craiova câștigă. În etapa trecută, ei au făcut egal, Craiova a câștigat, două puncte în plus, dacă face egal la Botoșani și Craiova câștigă sunt alte două puncte. Iar după Craiova mai vin Dinamo și Rapid.