Ianis Zicu a reacționat după ce Ionuț Larie a ratat penalty cu Slobozia: „Este cu sufletul alături de club” - Antena Sport

Farul Constanța a bifat duminică al treilea meci consecutiv fără victorie în Liga 1. Gruparea de la malul mării a remizat pe teren propriu cu revelația Unirea Slobozia, deși a expediat nu mai puțin de 33 de șuturi spre poarta adversă.
Dezamăgirea din tabăra gazdelor este și mai mare, în condițiile în care Ionuț Larie a irosit o lovitură de la 11 metri în al patrulea minut de prelungire.
Ionuț Larie, susținut de Ianis Zicu
Farul Constanța și Unirea Slobozia au oferit un meci spectaculos în cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Ianis Zicu a avut multe ocazii la poarta adversară, dar a înscris doar o dată.
A fost insuficient, asta pentru că ialomițenii au restabilit egalitatea în urma unei lovituri de colț, prin Eduard Florescu. Constănțenii au avut șansa de a obține victorie, însă Gurău a scos senzațional penalty-ul executat de Ionuț Larie.
La flash-interviu, antrenorul „marinarilor” a părut dezamăgit de rezultat, dar a vorbit mai mult despre evoluția jucătorilor și despre penalty-ul ratat de căpitanul echipei.
„Un joc bun făcut de noi, vizavi de ceea ce înseamnă implicare. Am avut 33 de șuturi, am ratat și un penalty pe final, dar eu sunt mulțumit de evoluțiile lor. Am rămas în 10 după ce Sima s-a accidentat, dar puteam câștiga și așa. El a avut o problemă după primele 3 meciuri la seniori. A efectuat un RMN acum câteva zile, dar nu s-a văzut nimic. Am decis să-l bag puțin acum, însă s-a accidentat.
Sunt lucruri pe care nu le controlezi. Ișfan a arătat bine, Tănasă la fel. Nu avea rost să schimb unul dintre fundașii centrali. Larie este un băiat foarte sufletist, foarte implicat. Eu nu sunt supărat pe el, știu că este cu sufletul alături de club. Suntem alături de el și trebuie să mergem la Rapid să câștigăm. Contează atmosfera la ora jocului pentru că avem nevoie de puncte, pentru a intra în play-off”, a declarat antrenorul constănțenilor, potrivit digisport.ro.
- FCSB – Oţelul 1-0. Campioana României se impune greu pe Arena Națională
- Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren
- Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren
- Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj. Anunțul lui Andrea Mandorlini
- Farul – Unirea Slobozia 1-1. Constănțenii au ratat penalty în prelungiri