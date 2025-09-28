Ianis Zicu a reacționat după ce Ionuț Larie a ratat penalty cu Slobozia: „Este cu sufletul alături de club” - Antena Sport

Farul Constanța a bifat duminică al treilea meci consecutiv fără victorie în Liga 1. Gruparea de la malul mării a remizat pe teren propriu cu revelația Unirea Slobozia, deși a expediat nu mai puțin de 33 de șuturi spre poarta adversă.

Dezamăgirea din tabăra gazdelor este și mai mare, în condițiile în care Ionuț Larie a irosit o lovitură de la 11 metri în al patrulea minut de prelungire.

Ionuț Larie, susținut de Ianis Zicu

Farul Constanța și Unirea Slobozia au oferit un meci spectaculos în cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Ianis Zicu a avut multe ocazii la poarta adversară, dar a înscris doar o dată.

A fost insuficient, asta pentru că ialomițenii au restabilit egalitatea în urma unei lovituri de colț, prin Eduard Florescu. Constănțenii au avut șansa de a obține victorie, însă Gurău a scos senzațional penalty-ul executat de Ionuț Larie.

La flash-interviu, antrenorul „marinarilor” a părut dezamăgit de rezultat, dar a vorbit mai mult despre evoluția jucătorilor și despre penalty-ul ratat de căpitanul echipei.