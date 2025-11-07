Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! "Nu sunt mulţi la nivelul lui" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Adrian Şut va fi lăsat pe bancă în următoarele meciuri ale FCSB, ca pedeapsă pentru evoluţiile din ultima perioadă considerate slabe de patronul roş-albaştrilor.
Scos la pauza meciului Basel – FCSB 3-1, mijlocaşul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane de euro nu va ajunge însă pe lista neagră a latifundiarului. Ilie Dumitrescu îl contrazice pe Becali şi consideră că Şut n-ar trebui să lipsească din primul 11.
Ilie Dumitrescu l-a contrazis pe Gigi Becali
”Nu sunt foarte mulți jucători la nivelul lui Șut. Băiatul ăsta nu a uitat fotbalul. Dar dacă tot timpul e sacrificat și mai și ieși să vorbești, nu e ok.
Spunea că o să fie la o distanță mică de primul loc (n.r. în campionat). Păi, cu cine o să faci chestia asta? Tot cu Lixandru, cu Șut, cu băieții ăștia care au câștigat tot doi ani la rând”, a comentat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.
Gigi Becali îl scoate din primul 11 pe Adrian Şut
Gigi Becali l-a criticat din nou pe Adrian Şut, jucător pe care în trecut îl considera indispensabil pentru FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că mijlocaşul va trece pe bancă măcar pentru câteva meciuri, doar pentru a se trezi.
“E mingea la el şi o dă la adversar. Uitaţi-vă să vedeţi faza de la primul gol, e de la el. E mingea la el şi o dă la adversar. Pur şi simplu, vezi doamne, el a vrut să paseze. După aia, printre picioare, apoi s-a jucat cu ea şi a pierdut-o pe mijlocul terenului. Nu ştiu ce se întâmplă cu el.
(n.r. L-aţi ameninţat cu banca pe Şut?) Acum o să ia banca, gata. E bine că revine Olaru, o să intre Lixandru acum. Nu mă debarasez de Şut, nu renunţ la el, doar că trebuie să stea puţin pe bancă, atât.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.
