Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! "Nu sunt mulţi la nivelul lui" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Adrian Şut va fi lăsat pe bancă în următoarele meciuri ale FCSB, ca pedeapsă pentru evoluţiile din ultima perioadă considerate slabe de patronul roş-albaştrilor.

Scos la pauza meciului Basel – FCSB 3-1, mijlocaşul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane de euro nu va ajunge însă pe lista neagră a latifundiarului. Ilie Dumitrescu îl contrazice pe Becali şi consideră că Şut n-ar trebui să lipsească din primul 11.

Ilie Dumitrescu l-a contrazis pe Gigi Becali

”Nu sunt foarte mulți jucători la nivelul lui Șut. Băiatul ăsta nu a uitat fotbalul. Dar dacă tot timpul e sacrificat și mai și ieși să vorbești, nu e ok.

Spunea că o să fie la o distanță mică de primul loc (n.r. în campionat). Păi, cu cine o să faci chestia asta? Tot cu Lixandru, cu Șut, cu băieții ăștia care au câștigat tot doi ani la rând”, a comentat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Gigi Becali îl scoate din primul 11 pe Adrian Şut

Gigi Becali l-a criticat din nou pe Adrian Şut, jucător pe care în trecut îl considera indispensabil pentru FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că mijlocaşul va trece pe bancă măcar pentru câteva meciuri, doar pentru a se trezi.