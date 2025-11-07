Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! "Nu sunt mulţi la nivelul lui" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! "Nu sunt mulţi la nivelul lui"

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! "Nu sunt mulţi la nivelul lui"

Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! “Nu sunt mulţi la nivelul lui”

Publicat: 7 noiembrie 2025, 12:50

Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! Nu sunt mulţi la nivelul lui

Ilie Dumitrescu şi Gigi Becali - Colaj Hepta

Gigi Becali a anunţat că Adrian Şut va fi lăsat pe bancă în următoarele meciuri ale FCSB, ca pedeapsă pentru evoluţiile din ultima perioadă considerate slabe de patronul roş-albaştrilor.

Scos la pauza meciului Basel – FCSB 3-1, mijlocaşul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane de euro nu va ajunge însă pe lista neagră a latifundiarului. Ilie Dumitrescu îl contrazice pe Becali şi consideră că Şut n-ar trebui să lipsească din primul 11.

Ilie Dumitrescu l-a contrazis pe Gigi Becali

”Nu sunt foarte mulți jucători la nivelul lui Șut. Băiatul ăsta nu a uitat fotbalul. Dar dacă tot timpul e sacrificat și mai și ieși să vorbești, nu e ok.

Spunea că o să fie la o distanță mică de primul loc (n.r. în campionat). Păi, cu cine o să faci chestia asta? Tot cu Lixandru, cu Șut, cu băieții ăștia care au câștigat tot doi ani la rând”, a comentat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Gigi Becali îl scoate din primul 11 pe Adrian Şut

Gigi Becali l-a criticat din nou pe Adrian Şut, jucător pe care în trecut îl considera indispensabil pentru FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că mijlocaşul va trece pe bancă măcar pentru câteva meciuri, doar pentru a se trezi.

“E mingea la el şi o dă la adversar. Uitaţi-vă să vedeţi faza de la primul gol, e de la el. E mingea la el şi o dă la adversar. Pur şi simplu, vezi doamne, el a vrut să paseze. După aia, printre picioare, apoi s-a jucat cu ea şi a pierdut-o pe mijlocul terenului. Nu ştiu ce se întâmplă cu el.

(n.r. L-aţi ameninţat cu banca pe Şut?) Acum o să ia banca, gata. E bine că revine Olaru, o să intre Lixandru acum. Nu mă debarasez de Şut, nu renunţ la el, doar că trebuie să stea puţin pe bancă, atât.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

