"Îmi reproşez că am luat 4 goluri!" Marian Aioani, discurs sincer după Rapid - CFR Cluj 1-4: "Nu ştiu ce explicaţie pot da" - Antena Sport

Marian Aioani, discurs sincer după Rapid – CFR Cluj 1-4

Rapid, umilită în Giuleşti de CFR Cluj

Marian Aioani a avut un discurs sincer după Rapid – CFR Cluj 1-4. Aioani a primit 4 goluri într-o singură repriză pe Giuleşti. Portarul Rapidului a spus că prima repriză a fost una dezastruoasă şi nu găseşte explicaţii.

Aioani a mai spus că Rapid, deşi e singura echipă fără punct în playoff, are şanse de a-şi îndeplini obiectivul. Aioani i-a luat apărarea şi lui Cristiano Bergodi, căruia fanii i-au cerut demisia.

„Ce să mai fie de spus după un astfel de rezultat. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat în prima repriză. Nu ne-am ridicat la nivelul meciului, la tot ceea ce trebuia să facem pentru a câștiga. Eu sunt foarte dezamăgit pentru ce s-a întâmplat în seara asta. Se cam repetă. Nu este bine pentru echipă. La Craiova am avut 45 de minute cu om în plus și am încasat 2 goluri.