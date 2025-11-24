"În halul ăsta!" Adrian Mutu nu i-a iertat pe rapidişti, după înfrângerea drastică cu CFR Cluj: "Moale" - Antena Sport

Adrian Mutu a fost surprins de înfrângerea suferită de Rapid în Gruia la scor de neprezentare. CFR Cluj a câştigat cu 3-0 în faţa liderului din Liga 1 şi a părăsit locurile de baraj. Dubla lui Adnrei Cordea şi reuşita lui Meriton Korenica din minutul 77 au adus cele trei puncte pentru echipa lui Daniel Pancu.

Fost antrenor al celor două echipe, Adrian Pancu a analizat partida din Gruia şi este de părere că atitudinea a făcut diferenţa în meciul de duminică seară.

Adrian Mutu, după CFR Cluj – Rapid 3-0: “Nu a arătat ca o echipă de locul 1”

Chiar dacă nu vrea să tragă concluzii pripite şi vrea să vadă cum va reacţiona Rapid după această înfrângere, Adrian Mutu consideră că formaţia din Giuleşti a fost o echipă moale în partida din Gruia şi nu a arătat ca un lider:

“Este o surpriză mare. 3-0 cu liderul e o surpriză mare în acest moment, în halul ăsta. Dar nu s-a întâmplat nimic deosebit. CFR a fost mai bună. A început meciul mai bine. A avut 4 ocazii în primele minute de primă repriză. După aceea, Rapid a echilibrat meciul și a fost o primă repriză echilibrată.

CFR a început mult mai bine repriza a 2-a, a și marcat în primele minute și a meritat clar victoria. A fost o seară nefastă pentru Rapid. Nu s-a ridicat la nivelul jocului. N-a avut agresivitate. O echipă moale. Nu a arătat ca o echipă de locul 1.