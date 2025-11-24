Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"În halul ăsta!" Adrian Mutu nu i-a iertat pe rapidişti, după înfrângerea drastică cu CFR Cluj: "Moale" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “În halul ăsta!” Adrian Mutu nu i-a iertat pe rapidişti, după înfrângerea drastică cu CFR Cluj: “Moale”

“În halul ăsta!” Adrian Mutu nu i-a iertat pe rapidişti, după înfrângerea drastică cu CFR Cluj: “Moale”

Publicat: 24 noiembrie 2025, 12:06

Comentarii
În halul ăsta! Adrian Mutu nu i-a iertat pe rapidişti, după înfrângerea drastică cu CFR Cluj: Moale

Adrian Mutu / Profimedia

Adrian Mutu a fost surprins de înfrângerea suferită de Rapid în Gruia la scor de neprezentare. CFR Cluj a câştigat cu 3-0 în faţa liderului din Liga 1 şi a părăsit locurile de baraj. Dubla lui Adnrei Cordea şi reuşita lui Meriton Korenica din minutul 77 au adus cele trei puncte pentru echipa lui Daniel Pancu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fost antrenor al celor două echipe, Adrian Pancu a analizat partida din Gruia şi este de părere că atitudinea a făcut diferenţa în meciul de duminică seară.

Adrian Mutu, după CFR Cluj – Rapid 3-0: “Nu a arătat ca o echipă de locul 1”

Chiar dacă nu vrea să tragă concluzii pripite şi vrea să vadă cum va reacţiona Rapid după această înfrângere, Adrian Mutu consideră că formaţia din Giuleşti a fost o echipă moale în partida din Gruia şi nu a arătat ca un lider:

“Este o surpriză mare. 3-0 cu liderul e o surpriză mare în acest moment, în halul ăsta. Dar nu s-a întâmplat nimic deosebit. CFR a fost mai bună. A început meciul mai bine. A avut 4 ocazii în primele minute de primă repriză. După aceea, Rapid a echilibrat meciul și a fost o primă repriză echilibrată.

CFR a început mult mai bine repriza a 2-a, a și marcat în primele minute și a meritat clar victoria. A fost o seară nefastă pentru Rapid. Nu s-a ridicat la nivelul jocului. N-a avut agresivitate. O echipă moale. Nu a arătat ca o echipă de locul 1.

Reclamă
Reclamă

Hai să mai vedem un meci să vedem ce se întâmplă. Rapid a avut noroc în anumite meciuri, dar nu înseamnă că nu merită locul 1 în SuperLiga. Nu pierduse de 13 meciurui în deplasare. La cum începuse meciul aseară părea că norocul continuă pentru că a avut Aioani câteva parade, inclusiv când putea fi acel autogol (n.r. al lui Kramer).

Rapid nu a pierdut aseară din cauza bulanului, ci pentru că a fost o atitudine diferită între cele două echipe. CFR mi-a plăcut cum a jucat. Chiar dacă s-a concentrat mult pe contraatacuri, s-a închis bine, a riscat puțin. A riscat în prima repriză la Petrila, dar în general s-a apărat bine și s-a bazat pe contraatac”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.

"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Observator
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
14:16
Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!”
14:09
Denis Alibec, tras pe “linie moartă” la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: “Când o să vină Şumudică la noi”
14:06
Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă s-a accidentat înainte de meciul cu FC Botoșani
13:48
EXCLUSIVClubul uriaş care e pe urmele lui Louis Munteanu. CFR Cluj poate da lovitura
13:38
Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță
13:23
Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: “Nu-l cunosc”
Vezi toate știrile
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 4 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” 5 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 6 McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor