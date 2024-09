Întăriri pentru Marius Șumudică la Rapid! Anunțul făcut de Viorel Moldovan: „Acolo e cea mai mare problemă!” - Antena Sport

Viorel Moldovan a anunțat că Marius Șumudică va avea parte de întăriri la Rapid, în următoarea perioadă. Președintele giuleștenilor a făcut anunțul, după remiza cu Universitatea Craiova, dezvăluind că doi jucători sunt gata să se întoarcă la antrenamentele echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, Viorel Moldovan a identificat și cea mai mare problemă a Rapidului. Acesta consideră că formația din Giulești suferă la mijlocul terenului.

Întăriri pentru Marius Șumudică la Rapid

Jucătorii care sunt gata să revină la antrenamentele Rapidului sunt Xian Emmers și Jakub Hromada. Viorel Moldovan a dezvăluit că se pregătesc și transferuri, giuleștenii dorind să aducă un nou atacant, după despărțirea de Albion Rrahmani.

„Este normal să ne mulțumim cu acest punct. Am jucat împotriva unei echipe de mare calitate. Aveam două deplasări dificle și ne-am propus să luăm 4 puncte. Ne-am fi dorit mai multe, dar sunt bune și acestea.

Nu am fost foarte bine fizic. Pot să spun că este un plus că nu am dat multe ocazii adversarului, dar pe atac am suferit. Cred că se impunea cartonaș roșu la faza dintre Koljic și Siegrist. Arbitrul a avut altă viziune, e în regulă. În a doua repriză a fost un fault la Petrila. Penalty-ul la Cristi Săpunaru a fost dat ușor, la fel ca în meciul cu Dinamo. M-aș fi așteptat că Istvan Kovacs să controleze mai bine meciul.