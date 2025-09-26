Întrebat despre Rapid, Cristi Săpunaru a dat de 3 ori un răspuns din 6 cuvinte! A explicat şi motivul - Antena Sport

După ce a participat la tragerea la sorţi a grupelor Cupei României, fostul căpitan al Rapidului, Cristi Săpunaru (41 de ani), care s-a retras sezonul trecut din activitate, a participat la o conferinţă de presă.
Întrebat şi despre Rapid, inclusiv despre prima înfrângere a giuleştenilor din acest sezon, 1-2 cu Hermannstadt, Săpunaru a dat un răspuns din 6 cuvinte: “N-am să comentez nimic despre Rapid”.
Săpunaru a refuzat să comenteze orice despre Rapid!
Săpunaru a folosit aceste 6 cuvinte de 3 ori, fiind întrebat mai multe lucruri despre Rapid.
“Nu sunt supărat pe Rapid, dar orice spun se interpretează”, a explicat Cristi Săpunaru.
Legenda giuleştenilor ar fi trebuit să devină director sportiv al Rapidului după încheierea carierei de fotbalist. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, Rapid aducându-l pe Mauro Pederzoli (63 de ani), fostul director sportiv al Parmei.
Numele lui Cristi Săpunaru a apărut şi într-un scandal de consum de alcool în vestiarul Rapidului. Acest lucru l-a deranjat foarte tare pe Săpunaru.
Cristi Săpunaru a notificat-o pe Rapid în vara acestui an că nu îi mai poate folosi imaginea. Rapid nu mai poate comercializa tricouri, fulare sau alte materiale promoţionale cu numele lui Săpunaru.
