Mircea Lucescu a făcut scandal cu jurnaliștii bosniaci: "Așa ceva n-am văzut niciodată" / "Eu vorbesc, nu voi!" - Antena Sport

Mircea Lucescu a făcut scandal cu jurnaliștii bosniaci: “Așa ceva n-am văzut niciodată” / “Eu vorbesc, nu voi!”

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 8:25

Mircea Lucescu, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Mircea Lucescu a fost revoltat la adresa bosniacilor și manierii de arbitraj după finalul meciului Bosnia – România 3-1, iar tirada selecționerului de la flash-interviu nu s-a oprit nici la conferință. Antrenorul de 80 de ani a intrat într-un dialog aprins cu câțiva dintre jurnaliștii din țara echipei adverse, iar “Il Luce” a răbufnit din nou.

În discursul său susținut la conferința de presă, Lucescu a vorbit despre cât de incorect este rezultatul de sâmbătă seara, dar și despre ostilitățile de pe stadionul din Zenica. La un moment dat, o întrebare a unui jurnalist bosniac l-a făcut pe selecționerul “tricolorilor” să cedeze nervos și să intre într-un schimb de replici cu el.

Lucescu, convins că România a fost superioară Bosniei

Una dintre primele întrebări adresate din presa din Bosnia s-a legat de parcursul României din această campanie de calificare și de cât de mult sens mai are ca Lucescu să continue pe banca tehnică. “Il Luce” a vrut să îl asigure pe jurnalistul respectiv că România a jucat mai bine decât echipa lui Sergej Barbarez în trei reprize din patru și că elevii săi nu meritau să piardă.

De ce vorbim? De meciul de azi? În ambele partide am fost net superiori. Ei au avut doar o repriză, când au intrat cu o agresivitate incredibilă.

Nu meritam să pierdem acest meci, după prima repriză în care am fost foarte buni. Două centrări și un șut extraordinar ne-au adus în această situație. Nu au meritat acest lucru, dar vom vedea. Jucăm și noi la baraj și vom vedea ce va fi“, a spus Lucescu.

Lucescu, în conflict cu un jurnalist: “Eu vorbesc!”

Ulterior, un alt jurnalist din Bosnia a speculat răspunsul dat de Lucescu și i-a spus: “Fanii voștri ne-au provocat, ați spus că nu meritam victoria, dar noi am marcat patru goluri și voi unul. Nu merităm măcar puțin respect?“. Antrenorul României a pus accentul pe huiduielile și scandările rasiste ale bosniacilor, care au răsunat în stadion pe tot parcursul meciului.

Pe mine mă interesează ce a a fost aici. O asemenea lipsă de ospitalitate nu am văzut niciodată în carieră. Am stat pe un culoar de un metru și jumătate, nu era niciun scaun.

Acest stadion nu e făcut pentru fotbal. E lipsă de ospitalitate. Strigături și huiduieli la imn. Noi la București i-am primit foarte frumos, pe un stadion cum trebuie. Așa ceva nu am văzut în carierea mea“.

Când a fost deranjat de o altă intervenție a unui om din presa bosniacă, Lucescu a avut o ieșire nervoasă și a pus accentul pe respect.

Noi vorbim, nu voi! Eu vorbesc! Ce vrei? Sunt nervos. Asta am văzut aici. Apreciez suporterii, dar nu cuvântul folosit de ei.

E vorba de respect. Noi nu am făcut așa în București, când am pierdut pentru că nu am primit un penalty clar“.

