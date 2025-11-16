Mircea Lucescu a făcut scandal cu jurnaliștii bosniaci: "Așa ceva n-am văzut niciodată" / "Eu vorbesc, nu voi!" - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost revoltat la adresa bosniacilor și manierii de arbitraj după finalul meciului Bosnia – România 3-1, iar tirada selecționerului de la flash-interviu nu s-a oprit nici la conferință. Antrenorul de 80 de ani a intrat într-un dialog aprins cu câțiva dintre jurnaliștii din țara echipei adverse, iar “Il Luce” a răbufnit din nou.

În discursul său susținut la conferința de presă, Lucescu a vorbit despre cât de incorect este rezultatul de sâmbătă seara, dar și despre ostilitățile de pe stadionul din Zenica. La un moment dat, o întrebare a unui jurnalist bosniac l-a făcut pe selecționerul “tricolorilor” să cedeze nervos și să intre într-un schimb de replici cu el.

Lucescu, convins că România a fost superioară Bosniei

Una dintre primele întrebări adresate din presa din Bosnia s-a legat de parcursul României din această campanie de calificare și de cât de mult sens mai are ca Lucescu să continue pe banca tehnică. “Il Luce” a vrut să îl asigure pe jurnalistul respectiv că România a jucat mai bine decât echipa lui Sergej Barbarez în trei reprize din patru și că elevii săi nu meritau să piardă.

“De ce vorbim? De meciul de azi? În ambele partide am fost net superiori. Ei au avut doar o repriză, când au intrat cu o agresivitate incredibilă.

Nu meritam să pierdem acest meci, după prima repriză în care am fost foarte buni. Două centrări și un șut extraordinar ne-au adus în această situație. Nu au meritat acest lucru, dar vom vedea. Jucăm și noi la baraj și vom vedea ce va fi“, a spus Lucescu.