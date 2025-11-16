"La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu". Basarab Panduru n-a avut milă după Bosnia - România - Antena Sport

Închide meniul
“La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu”. Basarab Panduru n-a avut milă după Bosnia – România

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 8:46

Comentarii
La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu. Basarab Panduru n-a avut milă după Bosnia – România

Jucătorii României, în timpul meciului cu Bosnia / Sport Pictures

Basarab Panduru a comentat în termeni duri eșecul României contra Bosniei din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 1-3. Fostul component al “Generației de Aur” a analizat jocul echipei lui Mircea Lucescu și a făcut paralela evidentă între prestațiile diametral opuse ale “tricolorilor” din cele două reprize.

România și-a luat adio la orice șansă de a mai încheia grupa de calificare pe locul 2 după eșecul cu Bosnia, iar specialiștii au dat verdictul după meciul de la Zenica. Printre ei s-a numărat și Basarab Panduru, care nu înțelege cum elevii lui Mircea Lucescu au intrat atât de slab în partea a doua, după primele 45 de minute în care au fost superiori adversarilor.

Basarab Panduru a criticat eșecul României cu Bosnia

Fostul fotbalist trecut pe la Steaua, Benfica sau Porto a declarat că selecționerul naționalei noastre este cel care are de dat explicații în contextul acestei înfrângeri. În plus, Panduru s-a arătat siderat inclusiv de o decizie tactică luată de Lucescu, și anume schimbarea lui Bîrligea cu Drăguș din minutul 65, care a fost urmată imediat de eliminarea atacantului de la Eyupspor.

Cred că azi am avut două reprize diferite. Una în care am fost buni şi a doua repriză, care a fost total diferită. Am fost la fel de slabi, cum au fost ei în prima repriză.

Nu ştiu ce s-a întâmplat. Este greu de înţeles. La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu. Am ieşit atât de moi. În 4 minute nu am ieşit din careu. A venit golul şi dezastru.

Nu eu trebuie să explic. Trebuie să explice antrenorul echipei naţionale, pentru că este de neimaginat, după părerea mea. Să nu mai vorbesc de schimbarea cu Bîrligea, dar probabil că sunt explicaţii“, a spus Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

În acest moment, România mai are de jucat cu San Marino în preliminariile pentru Cupa Mondială, însă partida respectivă va fi doar pentru palmares, ținând cont că “tricolorii” sunt siguri că vor termina grupa pe locul 3. Pe echipa lui Lucescu o așteaptă barajul, urmând să își afle adversara care va veni din prima urnă valorică la tragerea la sorți de pe 20 noiembrie.

