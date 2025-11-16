"La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu". Basarab Panduru n-a avut milă după Bosnia - România - Antena Sport

Basarab Panduru a comentat în termeni duri eșecul României contra Bosniei din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 1-3. Fostul component al “Generației de Aur” a analizat jocul echipei lui Mircea Lucescu și a făcut paralela evidentă între prestațiile diametral opuse ale “tricolorilor” din cele două reprize.

România și-a luat adio la orice șansă de a mai încheia grupa de calificare pe locul 2 după eșecul cu Bosnia, iar specialiștii au dat verdictul după meciul de la Zenica. Printre ei s-a numărat și Basarab Panduru, care nu înțelege cum elevii lui Mircea Lucescu au intrat atât de slab în partea a doua, după primele 45 de minute în care au fost superiori adversarilor.

Basarab Panduru a criticat eșecul României cu Bosnia

Fostul fotbalist trecut pe la Steaua, Benfica sau Porto a declarat că selecționerul naționalei noastre este cel care are de dat explicații în contextul acestei înfrângeri. În plus, Panduru s-a arătat siderat inclusiv de o decizie tactică luată de Lucescu, și anume schimbarea lui Bîrligea cu Drăguș din minutul 65, care a fost urmată imediat de eliminarea atacantului de la Eyupspor.

“Cred că azi am avut două reprize diferite. Una în care am fost buni şi a doua repriză, care a fost total diferită. Am fost la fel de slabi, cum au fost ei în prima repriză.

Nu ştiu ce s-a întâmplat. Este greu de înţeles. La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu. Am ieşit atât de moi. În 4 minute nu am ieşit din careu. A venit golul şi dezastru.