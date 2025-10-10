Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României - Antena Sport

Mircea Lucescu a dat buzna peste selecționerul Moldovei, chiar în momentul în care acesta se pregătea să-și încheie discursul. România s-a impus în duelul amical cu moldovenii, scor 2-1, pe Arena Națională.

Mircea Lucescu a ținut să-l felicite pe Lilian Popescu, selecționerul Moldovei. Cei doi s-au îmbrățișat în momentul în care „Il Luce” se pregătea să-și înceapă discursul de la conferință.

Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. „Bravo”, cuvântul repetat de trei ori

Mircea Lucescu a fost plăcut surprins de cum au evoluat moldovenii, iar ca urmare, a utilizat cuvântul „bravo” de trei ori atunci când l-a felicitat pe Lilian Popescu, selecționerul Moldovei.

„Bravo, bravo! Am văzut o echipă foarte bună! Bravo. O echipă care a făcut 3-2 cu Polonia, egal cu Cehia, 1-1 cu Austria (n.r. – în 2023, în preliminariile pentru EURO 2024).

E o echipă bună, agresivă, foarte bine organizată. Baftă!”, i-a spus Mircea Lucescu lui Lilian Popescu, în sala de conferință de la Arena Națională.