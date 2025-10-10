Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României

Publicat: 10 octombrie 2025, 9:30

Mircea Lucescu a dat buzna peste selecționerul Moldovei, chiar în momentul în care acesta se pregătea să-și încheie discursul. România s-a impus în duelul amical cu moldovenii, scor 2-1, pe Arena Națională. 

Mircea Lucescu a ținut să-l felicite pe Lilian Popescu, selecționerul Moldovei. Cei doi s-au îmbrățișat în momentul în care „Il Luce” se pregătea să-și înceapă discursul de la conferință. 

Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. „Bravo”, cuvântul repetat de trei ori 

Mircea Lucescu a fost plăcut surprins de cum au evoluat moldovenii, iar ca urmare, a utilizat cuvântul „bravo” de trei ori atunci când l-a felicitat pe Lilian Popescu, selecționerul Moldovei. 

„Bravo, bravo! Am văzut o echipă foarte bună! Bravo. O echipă care a făcut 3-2 cu Polonia, egal cu Cehia, 1-1 cu Austria (n.r. – în 2023, în preliminariile pentru EURO 2024). 

E o echipă bună, agresivă, foarte bine organizată. Baftă!”, i-a spus Mircea Lucescu lui Lilian Popescu, în sala de conferință de la Arena Națională. 

Totodată, și selecționerul Moldovei a oferit declarații despre România, fiind de părere că „tricolorii” au fost cu gândul la duelul cu Austria care e duminică, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

„Cred că România a fost mai mult cu gândul la meciul cu Austria decât la noi. Chiar dacă a fost un meci între fraţi, jucătorii au luptat pe teren. E prietenie, dar la fotbal sunt orgolii, sunt personalităţi… în plus, în echipa României au fost jucători care nu au jucat de mult timp sau care jucau pentru prima oară şi doreau să demonstreze. 

Eu le doresc baftă multă cu Austria, e un meci crucial pentru calificare. Doamne-ajută să se califice. Iar noi sper să părăsim ultima poziţie din clasamentul grupei”, a declarat selecționerul Moldovei, Lilian Popescu, după amicalul cu România. 

