Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe” - Antena Sport

Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe"

Home | Fotbal | Liga 1 | Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe"

Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe”

Daniel Işvanca Publicat: 11 octombrie 2025, 18:20

Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: Se pricepe”

Jucătorii lui Dinamo, la finalul meciului cu Slobozia / SPORT PICTURES

Dinamo București face un sezon destul de bun până acum în Liga 1, fiind pe locul al patrulea după 12 meciuri disputate. Cu un staff bun condus de Zeljko Kopic și Florentin Petre, „câinii” au reușit să construiască o echipă competitivă.

Pe lângă oamenii de pe banca tehnică, Dinamo are acum și o conducere care a contribuit la asigurarea stabilității financiare și nu numai, lucru remarcat și de Giovanni Becali.

Giovanni Becali, mulțumit de ce vede la Dinamo

Dinamo București este una dintre cele mai în formă echipe din Liga 1, fiind fără înfrângere din data de 27 iulie, de la acel meci cu Oțelul Galați. „Câinii” vor înfrunta Rapid după pauza internațională, iar jocul se anunță unul „încins”, mai ales după declarațiile din ultima vreme.

Giovanni Becali a vorbit la superlativ despre situația de la Dinamo și a transmis răspicat că se anunță a fi una dintre echipele care se vor bate la câștigarea titlului în acest sezon. Mai mult decât atât, acesta l-a remarcat pe Andrei Nicolescu, pentru felul în care controlează clubul.

„Și așa Dinamo se bate la titlu, e periculoasă. Între Dinamo și Rapid eu spun că e meci de egal. Dinamo se bate la campionat, pentru că a închegat un prim 11 cu care face ravagii. Nu aș spune tot lotul, că nu știu dacă sunt de valoarea titularilor.

Are un mijloc bun, până și scoțianul ne încântă cu dârzenia lui. Intră, provoacă adversarul, zici că e viking, șmecher. Opruț e la națională, Cîrjan e la națională, câștigul lor, Musi, luat de la FCSB.  Îl pregătesc pe Mazilu, care a fost decisiv la Farul când au luat titlu. O să-și revină și el, o să fie important..

Mai caută și jucători acum, caută și jucători tineri, pentru viitor. Andrei Nicolescu nu știu dacă a jucat fotbal, dar se pricepe, vă dau cuvântul meu, e brici. Are niște băieți la scouting care se pricep, stau tot timpul în fața calculatorului”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

