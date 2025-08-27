Ioan Varga și-a schimbat la 180 de grade discursul despre demisia lui Dan Petrescu: "Cu asta nu te poți juca" - Antena Sport

Ioan Varga a venit cu o nouă declarație despre demisia lui Dan Petrescu venită după rezultatul umilitor suferit de CFR Cluj cu Hacken, scor 2-7 în preliminariile Conference League. Dacă în seara în care a avut loc evenimentul patronul a avut o declarație “acidă”, conducătorul din Gruia a revenit cu un discurs mult mai echilibrat în care a ținut să specifice că el și “Bursucul” nici nu sunt certați.

În locul lui Dan Petrescu, Varga l-a adus la CFR Cluj pe Andrea Mandorlini.

Ioan Varga: “Sănătatea este pe primul loc”

Dan Petrescu a luat săptămâna trecută o decizie radicală după ce CFR Cluj a fost învinsă în manșa tur a play-off-ului Conference League de Hacken cu 7-2. Tehnicianul de 57 de ani a ales să își dea demisia, invocând inclusiv probleme de sănătate.

Anunțul făcut de Petrescu a fost primit cu “aciditate” de Ioan Varga chiar în seara înfrângerii, patronul de la CFR Cluj spunând că fostul său antrenor “în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate“. Finanțatorul a dat de înțeles ulterior că este extrem de nervos, acesta fiind probabil motivul pentru care nu a comentat într-un mod diplomat demisia tehnicianului din Gruia.

La câteva zile distanță, Varga a vorbit din nou despre demisia lui Petrescu și a avut un discurs mult mai calm, în care a menționat că el și managerul nu sunt certați. În plus, finanțatorul din Gruia a invocat și el problemele medicale ale “Bursucului” când a vorbit despre motivul pentru care a acceptat decizia sa.