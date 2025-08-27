Ioan Varga și-a schimbat la 180 de grade discursul despre demisia lui Dan Petrescu: "Cu asta nu te poți juca" - Antena Sport

Închide meniul
Ioan Varga și-a schimbat la 180 de grade discursul despre demisia lui Dan Petrescu: “Cu asta nu te poți juca”

Andrei Nicolae Publicat: 27 august 2025, 15:12

Neluţu Varga şi Dan Petrescu / Colaj Hepta

Ioan Varga a venit cu o nouă declarație despre demisia lui Dan Petrescu venită după rezultatul umilitor suferit de CFR Cluj cu Hacken, scor 2-7 în preliminariile Conference League. Dacă în seara în care a avut loc evenimentul patronul a avut o declarație “acidă”, conducătorul din Gruia a revenit cu un discurs mult mai echilibrat în care a ținut să specifice că el și “Bursucul” nici nu sunt certați.

În locul lui Dan Petrescu, Varga l-a adus la CFR Cluj pe Andrea Mandorlini.

Ioan Varga: “Sănătatea este pe primul loc”

Dan Petrescu a luat săptămâna trecută o decizie radicală după ce CFR Cluj a fost învinsă în manșa tur a play-off-ului Conference League de Hacken cu 7-2. Tehnicianul de 57 de ani a ales să își dea demisia, invocând inclusiv probleme de sănătate.

Anunțul făcut de Petrescu a fost primit cu “aciditate” de Ioan Varga chiar în seara înfrângerii, patronul de la CFR Cluj spunând că fostul său antrenor “în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate“. Finanțatorul a dat de înțeles ulterior că este extrem de nervos, acesta fiind probabil motivul pentru care nu a comentat într-un mod diplomat demisia tehnicianului din Gruia.

La câteva zile distanță, Varga a vorbit din nou despre demisia lui Petrescu și a avut un discurs mult mai calm, în care a menționat că el și managerul nu sunt certați. În plus, finanțatorul din Gruia a invocat și el problemele medicale ale “Bursucului” când a vorbit despre motivul pentru care a acceptat decizia sa.

Nu suntem certați. El are problemele de sănătate și mi-a mai spus că vrea să se ocupe de tratamente. Oricând sănătatea este pe primul loc și îl susțin în asta. Fotbalul trece, dar cu sănătatea nu te poți juca. Am acceptat demisia pentru că știam de problemele lui“, a spus patronul de la CFR Cluj, potrivit prosport.ro.

