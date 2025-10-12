Veste importantă pentru Dinamo. Titularul lui Kopic, convocat de urgenţă la naţională - Antena Sport

Dinamo a primit o veste importantă în pauza datorată meciurilor echipelor naţionale. Titularul din apărarea lui Zeljko Kopic, Nikita Stoinov, a fost convocat de urgenţă la naţionala Israelului.
Nikita Stoinov, în vârstă de 20 de ani, a fost chemat la naţională pentru partida cu Italia, din preliminariile World Cup 2026. Meciul se va juca marţi, de la 21:45, la Udine.
Selecţionerul Ran Ben-Shimon a decis să-l convoace pe Nikita Stoinov după ce fundaşul Idan Nehmias s-a accidentat, notează presa din Israel. Acesta a s-a “rupt” după eşecul cu Norvegia, scor 0-5, din preliminariile World Cup 2026.
Stopperul de 20 de ani al lui Dinamo şi-ar putea face debutul la naţionala mare, după ce a bifat prezenţe la toate naţionalele de tineret ale Israelului.
Nikita Stoinov a fost transferat în vară de Dinamo, “câinii” plătind suma de 450.000 de euro în schimbul lui. Tânărul fundaş a avut evoluţii solide sub comanda lui Zeljko Kopic şi s-a impus rapid în primul 11 al formaţiei din Ştefan cel Mare.
Stoinov este cotat de site-urile de specialitate la suma de 550.000 de euro şi a bifat, în total, nouă meciuri la Dinamo. Fundaşul central a fost convocat la naţionala de tineret a Israelului în această lună, fiind titular în duelul cu Slovenia U21, din urmă cu câteva zile, încheiat cu scorul de 1-1, în preliminariile EURO 2027.
După şase meciuri disputate, Israel ocupă locul trei în Grupa I, cu nouă puncte. Naţionala lui Ran Ben-Shimon se clasează după liderul Norvegia, care are maximum de puncte, şi după Italia, care are 12 puncte.
