Joacă în FCSB – UTA, apoi zboară 17.000 de kilometri. Surpriză pentru un jucător din lotul lui Rădoi

Sebastian Ujica Publicat: 20 martie 2026, 12:44

Joao Paulo și Moses Abbey, în meciul dintre FCSB și Metaloglobus - Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Transferat în această iarnă de la Oțelul Galați pentru 1 milion de euro, Joao Paulo a debutat la partida cu FC Botoșani, a fost titular cu Craiova și U Cluj, iar Mirel Rădoi l-a introdus pe teren în finalul meciului cu Metaloglobus.

Chiar dacă încă nu își justifică încă suma de transfer, Joao Paulo a fost convocat la naționala Capul Verde pentru meciurile cu Chile și Finlanda, care vor avea loc pe 27 și 30 martie.

Joacă la Mondial

În condițiile absențelor de la FCSB, Joao Paulo are șanse mari să joace în partida de diseară cu UTA Arad, chiar dacă nu titular.

După meciul de pe Național Arena, jucătorul de 27 de ani va pleca spre Noua Zeelandă, la 17.000km distanță. Meciurile amicale sunt ultimele pe care le va juca naționala Capul Verde înainte de Campionatul Mondial.

La turneul din SUA, Canada și Mexic, Joao Paulo va juca în grupa H cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Joao Paulo are 38 de selecții pentru echipa națională și a reușit să înscrie o dată.

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
„E femeie!”. Cine este, de fapt, persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Dezvăluire teribilă în direct făcută de Lorena Balaci
13:42

România U18 are atacant de 1,94m de la Genoa. Fernando Pellegrini alege tricolorul în dauna Italiei
12:56

Cine e Marius Coman, surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul crucial cu Turcia
12:31

BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce”
12:21

“A jucat aseară?” Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – Craiova 0-1: “Fotbalist când eşti?”
12:09

CFR Cluj – Rapid, LIVE TEXT (21.45) Ultima șansă pentru gazde? Rapid poate reveni pe primul loc
11:50

Cosmin Contra a semnat noul contract
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 5 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 6 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav