Joacă în FCSB – UTA, apoi zboară 17.000 de kilometri. Surpriză pentru un jucător din lotul lui Rădoi

Transferat în această iarnă de la Oțelul Galați pentru 1 milion de euro, Joao Paulo a debutat la partida cu FC Botoșani, a fost titular cu Craiova și U Cluj, iar Mirel Rădoi l-a introdus pe teren în finalul meciului cu Metaloglobus.

Chiar dacă încă nu își justifică încă suma de transfer, Joao Paulo a fost convocat la naționala Capul Verde pentru meciurile cu Chile și Finlanda, care vor avea loc pe 27 și 30 martie.

Joacă la Mondial

În condițiile absențelor de la FCSB, Joao Paulo are șanse mari să joace în partida de diseară cu UTA Arad, chiar dacă nu titular.

După meciul de pe Național Arena, jucătorul de 27 de ani va pleca spre Noua Zeelandă, la 17.000km distanță. Meciurile amicale sunt ultimele pe care le va juca naționala Capul Verde înainte de Campionatul Mondial.

La turneul din SUA, Canada și Mexic, Joao Paulo va juca în grupa H cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Joao Paulo are 38 de selecții pentru echipa națională și a reușit să înscrie o dată.