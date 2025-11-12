Jucător de Champions League pentru echipa din Liga 1 care forțează play-off-ul - Antena Sport

Închide meniul
Jucător de Champions League pentru echipa din Liga 1 care forțează play-off-ul

Daniel Işvanca Publicat: 12 noiembrie 2025, 22:10

Jucătorii celor de la Oțelul / SPORT PICTURES

Lupta pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat va fi cu siguranță încinsă, asta pentru că CFR Cluj și FCSB au de recuperat puncte față de celelalte combatante.

Oțelul Galați este una dintre surprizele plăcute ale acestei ediții de campionat, iar formația antrenată de Laszlo Balint este gata să de totul pentru a termina sezonul în primele șase.

Oțelul, pe punctul de a transfera un brazilian

Oțelul Galați se află la două puncte de primul loc ce duce în play-off, iar suporterii visează cu ochii deschiși la o clasare în primele șase echipe din Liga 1 la finalul acestui sezon.

Pentru asta, clubul este gata să dea o lovitură importantă în perioada de transferuri din iarnă și să aducă un atacant brazilian. Potrivit G, ar fi vorba despre Pedro Igor de Souza Carneiro Martins, fotbalist care evoluează în prezent la Dinamo Minsk.

Evaluat la 200.000 de euro, acesta a marcat de trei ori în actualul sezon, unul dintre acestea fiind înscrise contra celor de la Ludogoreț, într-un meci din turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

  • Flamengo și Zinza sunt celelalte echipe unde a evoluat
  • 23 de ani are jucătorul care și-a trecut în palmares titlul cu Dinamo Minsk
