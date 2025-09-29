Jucătorii CFR-ului, motivați financiar pentru meciul cu ”U”! Ce prime oferă Neluțu Varga la victorie - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii CFR-ului, motivați financiar pentru meciul cu ”U”! Ce prime oferă Neluțu Varga la victorie

Daniel Işvanca Publicat: 29 septembrie 2025, 18:31

Jucătorii celor de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj și CFR se întâlnesc luni seară, în ultimul meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Andrea Mandorlini își dorește mult victoria în fața marii rivale, mai ales că rezultatele din acest sezon sunt mult sub așteptări.

Mai mult decât atât, Neluțu Varga și-a motivat jucătorii pentru acest meci și le-a promis niște prime speciale, în ziua în care împlinește vârsta de 54 de ani.

Prime pentru jucătorii CFR-ului, în ziua în care Neluțu Varga împlinește 54 de ani

CFR Cluj a câștigat un singur meci în actuala ediție a Ligii 1, iar jocul cu echipa lui Ioan Ovidiu Sabău are o dublă-importanță pentru jucătorii clubului din Gruia.

Pe lângă cele trei puncte puse în joc, elevii lui Andrea Mandorlini vor fi și recompensați financiar de către patronul Neluțu Varga, în cazul unei victorii pe Cluj Arena.

Potrivit gsp.ro, finanțatorul „feroviarilor” le-a promis jucătorilor săi o primă de 1.000 de euro, în ziua în care acesta împlinește vârsta de 54 de ani. Aceștia vor fi motivați suplimentar pentru a înregistra un rezultat pozitiv contra „șepcilor roșii”.

Louis Munteanu, apt pentru jocul cu U Cluj

CFR Cluj vrea să obțină al doilea succes consecutiv în duelurile cu Universitatea, iar jocul de pe Cluj Arena are o importanță deosebită pentru formația pregătită de Andrea Mandorlini.

În ziua partidei, președintele Cristi Balaj a confirmat că Louis Munteanu este apt de joc, dar la fel și Kurt Zouma, Islam Slimani și fundașul Matei Ilie.

1 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: "Şi-a ales persoana greşită" 2 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: "Clar, e mai puternică" 3 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde" 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
