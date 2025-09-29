Jucătorii CFR-ului, motivați financiar pentru meciul cu ”U”! Ce prime oferă Neluțu Varga la victorie - Antena Sport

Universitatea Cluj și CFR se întâlnesc luni seară, în ultimul meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Andrea Mandorlini își dorește mult victoria în fața marii rivale, mai ales că rezultatele din acest sezon sunt mult sub așteptări.

Mai mult decât atât, Neluțu Varga și-a motivat jucătorii pentru acest meci și le-a promis niște prime speciale, în ziua în care împlinește vârsta de 54 de ani.

Prime pentru jucătorii CFR-ului, în ziua în care Neluțu Varga împlinește 54 de ani

CFR Cluj a câștigat un singur meci în actuala ediție a Ligii 1, iar jocul cu echipa lui Ioan Ovidiu Sabău are o dublă-importanță pentru jucătorii clubului din Gruia.

Pe lângă cele trei puncte puse în joc, elevii lui Andrea Mandorlini vor fi și recompensați financiar de către patronul Neluțu Varga, în cazul unei victorii pe Cluj Arena.

Potrivit gsp.ro, finanțatorul „feroviarilor” le-a promis jucătorilor săi o primă de 1.000 de euro, în ziua în care acesta împlinește vârsta de 54 de ani. Aceștia vor fi motivați suplimentar pentru a înregistra un rezultat pozitiv contra „șepcilor roșii”.