Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: "Toate calitățile de care avem nevoie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie”

Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie”

Andrei Nicolae Publicat: 14 ianuarie 2026, 11:36

Comentarii
Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: Toate calitățile de care avem nevoie

Andre Duarte, în timpul amicalului dintre FCSB și Beșiktaș / Sport Pictures

Elias Charalambous a susținut în urmă cu puțin timp o conferință de presă din Antalya, de unde el și jucătorii săi vor pleca mâine, joi, pentru a evolua la partida cu FC Argeș care deschide noul an din Liga 1. Printre altele, antrenorul cipriot a vorbit și despre adaptarea lui Andre Duarte la echipa sa și s-a arătat încântat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB se pregătește să revină din Antalya, unde a susținut cantonamentul de pregătire pentru a doua parte a sezonului. În Turcia, Elias Charalambous a avut ocazia să îl vadă la treabă pe unicul jucător transferat momentan de Gigi Becali, Andre Duarte, care a evoluat în amicalul cu Beșiktaș.

Andre Duarte, remarcat de Elias Charalambous

Când antrenorul roș-albaștrilor a fost întrebat în conferința de presă despre fundașul portughez, acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului care a evoluat ultima dată pentru Ujpest. Charalambous a apreciat inclusiv modul în care Duarte s-a adaptat stilului de joc de la formația roș-albastră.

Duarte, să fiu sincer, se antreneză foarte bine, și-a arătat calitatea de la primul meci. E un jucător pe care îl știam de dinainte, are toate calitățile de care avem nevoie la club și s-a adaptat foarte repede în modul în care vrem să jucăm“, a spus Elias Charalambous.

Andre Duarte este incert înainte de partida de vineri cu FC Argeș, însă nu din motive medicale, ci pentru că nu a primit cartea verde din Ungaria, ca urmare a despărțirii sale cu cântec de Ujpest. GIgi Becali a anunțat că dacă situația lusitanului nu se va rezolva, atunci va merge la FIFA.

Reclamă
Reclamă

Duarte a plecat de la Ujpest în luna noiembrie, după ce a fost trimis la echipa a doua. El a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract, dar maghiarii acuză că acţionat ilegal atunci când a denunţat unilateral contractul și l-au dat în judecată.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Observator
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Elias Charalambous, gest neașteptat. A bătut în masă când a fost întrebat de un jucător de la FCSB! Video
Fanatik.ro
Elias Charalambous, gest neașteptat. A bătut în masă când a fost întrebat de un jucător de la FCSB! Video
11:21
Adi Mutu face praf campania de achiziţii de la Rapid: “Bă, băiatule!”
10:58
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor
10:48
Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi”
10:36
“Acum e mai dificil”. Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri
10:14
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”
9:57
FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci. De ce Meme Stoica şi Gigi Becali ameninţă că nu bagă echipa pe teren
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” 6 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”