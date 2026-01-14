Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: "Toate calitățile de care avem nevoie" - Antena Sport

Elias Charalambous a susținut în urmă cu puțin timp o conferință de presă din Antalya, de unde el și jucătorii săi vor pleca mâine, joi, pentru a evolua la partida cu FC Argeș care deschide noul an din Liga 1. Printre altele, antrenorul cipriot a vorbit și despre adaptarea lui Andre Duarte la echipa sa și s-a arătat încântat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB se pregătește să revină din Antalya, unde a susținut cantonamentul de pregătire pentru a doua parte a sezonului. În Turcia, Elias Charalambous a avut ocazia să îl vadă la treabă pe unicul jucător transferat momentan de Gigi Becali, Andre Duarte, care a evoluat în amicalul cu Beșiktaș.

Andre Duarte, remarcat de Elias Charalambous

Când antrenorul roș-albaștrilor a fost întrebat în conferința de presă despre fundașul portughez, acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului care a evoluat ultima dată pentru Ujpest. Charalambous a apreciat inclusiv modul în care Duarte s-a adaptat stilului de joc de la formația roș-albastră.

“Duarte, să fiu sincer, se antreneză foarte bine, și-a arătat calitatea de la primul meci. E un jucător pe care îl știam de dinainte, are toate calitățile de care avem nevoie la club și s-a adaptat foarte repede în modul în care vrem să jucăm“, a spus Elias Charalambous.

Andre Duarte este incert înainte de partida de vineri cu FC Argeș, însă nu din motive medicale, ci pentru că nu a primit cartea verde din Ungaria, ca urmare a despărțirii sale cu cântec de Ujpest. GIgi Becali a anunțat că dacă situația lusitanului nu se va rezolva, atunci va merge la FIFA.