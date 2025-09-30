Jucătorul de la FCSB care l-a "vrăjit" pe Mihai Stoica: "Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa" - Antena Sport

Mihai Stoica nu s-a ferit să laude jucătorii de la FCSB după prima victorie obținută în campionat după o “secetă” de opt etape. Printre remarcații președintelui Consiliului de Administrație s-a numărat și Florin Tănase, marcator în meciul cu Oțelul, pe care l-a catalogat drept un specialist în materie de lovituri de la 11 metri în ceea ce privește cifrele.

Jucătorul de 30 de ani a înscris de la punctul cu var inclusiv în meciul contra moldovenilor și a ajuns la patru reușite de acest fel în campionat. Mihai Stoica i-a comparat cifrele lui Tănase inclusiv cu ale marilor atacanți din Top 5, două exemple fiind Robert Lewandowski și Harry Kane.

Florin Tănase, peste marii atacanți din Europa

“Florin Tănase, din punctul meu de vedere, este cel mai bun executant de penalty-uri din Europa, ca procentaj. Cunosc cifrele lui Kane, Lewandowski… Tănase are peste 40 de penalty-uri bătute și cred că doar două ratate. Ieri a executat perfect, a trimis tare, nici nu mai contează dacă portarul plonjează“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Florin Tănase este golgheterul Ligii 1 în acest moment, cu șase reușite, fiind urmat de Sebastian Mailat, Steven Nsimba și Alexandru Dobre, cu cinci goluri fiecare. În cupele europene, fotbalistul de profil ofensiv al lui Elias Charalambous nu s-a remarcat atât de mult, neavând vreun gol sau assist.

În cadrul aceleiași intervenții TV, Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui Malcom Edjouma, a cărui situație a creat un scandal “monstru” în Liga 1 când s-a pus problema de înregistrarea sa la începutul sezonului. Mijlocașul mai are contract cu echipa până în iarnă, iar situația sa este incertă.