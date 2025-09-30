Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul de la FCSB care l-a "vrăjit" pe Mihai Stoica: "Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul de la FCSB care l-a “vrăjit” pe Mihai Stoica: “Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa”

Jucătorul de la FCSB care l-a “vrăjit” pe Mihai Stoica: “Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa”

Andrei Nicolae Publicat: 30 septembrie 2025, 10:47

Comentarii
Jucătorul de la FCSB care l-a vrăjit pe Mihai Stoica: Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa

Jucătorii de la FCSB sărbătorind un gol / Profimedia

Mihai Stoica nu s-a ferit să laude jucătorii de la FCSB după prima victorie obținută în campionat după o “secetă” de opt etape. Printre remarcații președintelui Consiliului de Administrație s-a numărat și Florin Tănase, marcator în meciul cu Oțelul, pe care l-a catalogat drept un specialist în materie de lovituri de la 11 metri în ceea ce privește cifrele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul de 30 de ani a înscris de la punctul cu var inclusiv în meciul contra moldovenilor și a ajuns la patru reușite de acest fel în campionat. Mihai Stoica i-a comparat cifrele lui Tănase inclusiv cu ale marilor atacanți din Top 5, două exemple fiind Robert Lewandowski și Harry Kane.

Florin Tănase, peste marii atacanți din Europa

Florin Tănase, din punctul meu de vedere, este cel mai bun executant de penalty-uri din Europa, ca procentaj. Cunosc cifrele lui Kane, Lewandowski… Tănase are peste 40 de penalty-uri bătute și cred că doar două ratate. Ieri a executat perfect, a trimis tare, nici nu mai contează dacă portarul plonjează“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Florin Tănase este golgheterul Ligii 1 în acest moment, cu șase reușite, fiind urmat de Sebastian Mailat, Steven Nsimba și Alexandru Dobre, cu cinci goluri fiecare. În cupele europene, fotbalistul de profil ofensiv al lui Elias Charalambous nu s-a remarcat atât de mult, neavând vreun gol sau assist.

În cadrul aceleiași intervenții TV, Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui Malcom Edjouma, a cărui situație a creat un scandal “monstru” în Liga 1 când s-a pus problema de înregistrarea sa la începutul sezonului. Mijlocașul mai are contract cu echipa până în iarnă, iar situația sa este incertă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
Observator
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
9:31
Lucian Sânmărtean a anunţat cum poate fi salvat Octavian Popescu, la FCSB: “Am avut o discuţie lungă de 30 de minute”
9:10
Vestea uriaşă primită de Inter şi Milan! Investiţie de 1.2 miliarde de euro. Decizia luată la 03:46 dimineaţa
8:47
Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva”
8:24
LeBron James începe sezonul 23 din NBA: “Nu ştiu când va fi finalul”
8:18
Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: “Eu aleg România!”
7:55
Mihai Stoica nu s-a putut abţine şi a răbufnit în direct: “E o prostie monumentală”
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 5 Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR 6 Revelația Ligii 1 și-a adus atacant! Fotbalistul, la al 7-lea club din România
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”