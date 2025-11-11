Jucătorul pe care Rapid vrea să încaseze 5 milioane de euro - Antena Sport

Victor Angelescu a anunţat că Rapid nu a renunţat la ideea de a face bani mulţi în urma eventualului transfer al lui Andrei Borza. Fundaşul stânga e cotat la 2.5 milioane de euro, dar giuleştenii vor să obţină dublu.

Asta chiar dacă jucătorul de 19 ani transferat de la Farul nu a mai jucat de la finalul lunii august, atunci când s-a accidentat la naţională.

Rapid speră să încasete 5 milioane de euro pe transferul lui Andrei Borza

“Există în continuare șanse pentru transfer. Accidentarea nu a fost una gravă, adică nu avut ceva la ligamente sau așa, doar că a lipsit. Cei care îl au pe Borza pe lista de transferuri știu ce fel de jucător e. Sunt în continuare cluburi interesate de el.

Sunt convins că va reveni la fel de puternic. Este tânăr, se pregătește bine. Noi nu vrem să dăm niciun jucător sezonul ăsta. Dacă nu se va transfera la iarnă, poate să plece la vară după ce câștigă ceva cu Rapid.

Noi în momentul de față avem o sumă clară pentru el și este destul de mare. Nu este peste 5 milioane de euro, dar în jurul acesteia, una corectă pentru cel mai bun fundaș stânga din țară”, a spus Angelescu, citat de digisport.ro.