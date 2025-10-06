Juri Cisotti a anunţat ce s-a schimbat la FCSB. "Nu contează cum se obţin cele trei puncte" - Antena Sport

Închide meniul
Juri Cisotti a anunţat ce s-a schimbat la FCSB. “Nu contează cum se obţin cele trei puncte”

Publicat: 6 octombrie 2025, 8:30

Juri Cisotti şi Florin Tănase, în timpul unui meci

Juri Cisotti a dezvăluit care sunt lucrurile pozitive pe care le pot lua cei de la FCSB după cele două victorii legate în Liga 1, 1-0 cu Oţelul şi cu Universitatea Craiova.

Mijlocaşul de 32 de ani cotat la 800.000 de euro susţine că jucătorii au devenit mai bătăioşi, lucru care i-a ajutat să fie mai uniţi pe teren. În urma duelului cu oltenii, FCSB se află la a treia victorie din acest sezon al Ligii 1 şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a 11-a, la cinci puncte de locurile care asigură prezenţa în play-off.

“E un rezultat important. A fost un meci foarte important pentru noi, de luptă. Am câştigat foarte multe dueluri, când câştigi multe dueluri, câştigi şi meciul.

E bine că am legat două rezultate importante în campionat, suntem o echipă mai unită, mai bătăioasă. Nu contează cum se obţin cele trei puncte, contează să câştigăm. Acum avem două săptămâni de pauză. Trebuie să lucrăm la ce facem în ultimii 20 de metri, să analizăm unde se poate face mai bine.

E important să marcăm, nu e simplu să baţi penalty. Tănase şutează foarte bine. Acum se vede diferenţa, suntem mai bătăioşi, luptăm unul pentru celălalt. Probabil că în prima parte am avut ghinion, am trecut peste şi acum suntem bine. Contează prezentul”, a spus Cisotti, după victoria roş-albaştrilor.

FCSB – Universitatea Craiova 1-0

FCSB a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. În minutul 8 al meciului de pe Arena Naţională, arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalty pentru FCSB la un duel între Bîrligea şi Romanchuk, dar, după verificarea VAR, arbitrul a anulat decizia.

Trei minute mai târziu craiovenii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Samuel Teles. Rădoi a fost nevoit să schimbe în inutul 14, când a ieşit de pe teren, accidentat, Mihnea Rădulescu. Gazdele au primit penalti în minutul 38, după un fault făcut de Screciu asupra lui Stoian, iar Florin Tănase a transformat, deschizând scorul şi bifând al şaptelea gol stagional.

Din minutul 58 oltenii au rămas în zece oameni, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Patru minute mai târziu, Nsimba l-a încercat pe Târnovanu cu un şut puternic. Bucureştenii au mai primit o lovitură de pedeapsă, în minutul 78, pentru un henţ al lui Florin Ştefan, dar Isenko a apărat penaltiul executat de Florin Tănase. Gazdele au controlat finalul meciului şi nu le-au permis elevilor lui Mirel Rădoi să se apropie periculos de poarta lui Târnovanu, iar scorul final a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

