Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: "Are o energie excelentă" - Antena Sport

Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: “Are o energie excelentă”

Publicat: 27 septembrie 2025, 0:28

Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: Are o energie excelentă

Zeljko Kopic, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Zeljko Kopic (48 de ani) s-a arătat mulţumit de prestaţia jucătorilor săi după derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Printre jucătorii pe care i-a lăudat Kopic s-a aflat şi scoţianul Danny Armstrong (27 de ani), jucător implicat în duelul cu Nicuşor Bancu (33 de ani).

Armstrong a părut să îl lovească şi el pe Nicuşor Bancu, dar numai căpitanul Universităţii Craiova a fost eliminat.

Zeljko Kopic: “Totul s-a schimbat după cartonaşul roşu”

“Un derby, cu multă energie, dar au fost şi greşeli. Rămân cu o concluzie pozitivă după acest meci în ceea ce o priveşte pe echipa mea.

Am început meciul foarte bine. Am avut intensitate în faza defensivă. Cum trecea timpul, Craiova juca din ce în ce mai bine. La pauză a fost un rezultat echitabil.

Am primit acel gol în începutul reprizei a doua. După aceea am avut câteva idei în joc, cum să întoarcem jocul în favoarea noastră. Totul s-a schimbat după cartonaşul roşu. Am reacţionat foarte bine, am avut ocazii şi am reuşit să şi înscriem.

“Danny e un jucător cu o energie excelentă, vine cu o atitudine foarte bună”

Danny e un jucător cu o energie excelentă. Vine cu o atitudine foarte bună. După cartonaşul roşu am vrut să profităm la maximum ofensiv şi l-am mutat în stânga. Caragea a fost şi el foarte bun.

(n.r: despre Musi) Astăzi a fost foarte-foarte bun. În ultima partidă nu a fost la un nivel bun. Sunt foarte-foarte satisfăcut de performanţa lui de astăzi.

(n.r: despre Alex Pop) A înscris un gol foarte important şi cu U Cluj. Este un jucător puternic, munceşte foarte bine. Când eşti la un nivel bun şi te întrebuinţezi la maximum nu are cum să nu îţi iasă.

Mărginean nu a jucat de 2 luni, a fost evident că e primul meci după o lungă perioadă. Cu siguranţă nu a fost în forma cea mai bună şi asta a fost vizibil. Echipa are o mentalitate foarte bună.

(n.r: Ce s-a întâmplat pe culoar?) Nu am observat ce s-a întâmplat pe culoar”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2.

Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Liga 1.

Ambele echipe au avut ocazii în startul partidei. Mai întâi a fost şutul lui Cicâldău, pe lângă poartă, din minutul 5, apoi execuţia ratată a lui Sivis, patru minute mai târziu. Primul gol a picat în minutul 16, când Perica a nimerit bara, mingea a revenit în teren şi Alexandru Musi a trimis-o în plasa porţii gazdelor. Oltenii au egalat la numai patru minute după reşita oaspeţilor. Baiaram l-a servit pe Samuel Teles, iar acesta a înscris dintre doi jucători adverşi, cu un şut din careu. Minutul 30 a adus ocazia lui Al-Hamlawi, care a trimis puţin pe lângă poartă.

Craiova a preluat conducerea în minutul 50, când Badelj a marcat cu o lovitură de cap la cornerul lui Cicâldău. Gazdele au rămas în zece din minutul 65, când un clinci între Bancu şi Armstrong, în care ambii jucători au comis gesturi nesportive, a fost sancţionat de arbitrul Adrian Cojocaru cu un cartonaş roşu acordat doar lui Bancu. Armstrong a avut golul egalizator în vârfuul ghetei, dar a şutat slab din careu, în minutul 69. Dinamoviştii au forţat golul încercând o formulă ofensivă pe final, iar două rezerve, Armstrong şi Alexandru Pop, au colaborat la golul egalizator, din minutul 90, înscris de Pop. Isenko a scos un minutul mai târziu, cu o intervenţie excelentă, din faţa lui Karamoko, iar Universitatea Craiova – Dinamo s-a terminat 2-2.

Oltenii rămân lideri, cu 24 de puncte, două mai mult decât echipa de pe locul al doilea, FC Argeş. Dinamo e pe locul al treilea, cu 20 de puncte.

