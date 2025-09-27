Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: "Are o energie excelentă" - Antena Sport

Zeljko Kopic (48 de ani) s-a arătat mulţumit de prestaţia jucătorilor săi după derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Printre jucătorii pe care i-a lăudat Kopic s-a aflat şi scoţianul Danny Armstrong (27 de ani), jucător implicat în duelul cu Nicuşor Bancu (33 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Armstrong a părut să îl lovească şi el pe Nicuşor Bancu, dar numai căpitanul Universităţii Craiova a fost eliminat.

Zeljko Kopic: “Totul s-a schimbat după cartonaşul roşu”

“Un derby, cu multă energie, dar au fost şi greşeli. Rămân cu o concluzie pozitivă după acest meci în ceea ce o priveşte pe echipa mea.

Am început meciul foarte bine. Am avut intensitate în faza defensivă. Cum trecea timpul, Craiova juca din ce în ce mai bine. La pauză a fost un rezultat echitabil.

Am primit acel gol în începutul reprizei a doua. După aceea am avut câteva idei în joc, cum să întoarcem jocul în favoarea noastră. Totul s-a schimbat după cartonaşul roşu. Am reacţionat foarte bine, am avut ocazii şi am reuşit să şi înscriem.