Ladislau Boloni, dezvăluiri despre un blat la care a luat parte când era jucător: "Și șoferul a fost plătit" - Antena Sport

Ladislau Boloni a vorbit în cadrul unui interviu despre un meci pe care a fost obligat să îl “trântească” alături de coechipierii săi, pe vremea când evolua la ASA Târgu Mureș. Legendarul fotbalist și-a adus aminte de partida care n-a făcut cinste sportului și a dezvăluit că pe lângă jucători și președintele clubului, inclusiv șoferul de autorcar a fost și el plătit.

Boloni a rememorat un meci dintre ASA Târgu Mureș și Jiul Petroșani din finalul sezonului 1974/75, atunci când cei din Hunedoara aveau nevoie disperată de o victorie pentru a se salva de la retrogradare. Trupa fostului selecționer s-a conformat și a pierdut cu 2-1, ajutându-și adversara.

Cum a contribuit Boloni la salvarea de la retrogradare a Jiului Petroșani

Într-un dialog, Boloni a dezvăluit că nu poate să ascundă faptul că a participat și la meciuri trucate de-a lungul carierei sale. În perioada comunismului, când fostul mijlocaș a făcut carieră în Liga 1, blaturile erau comune în campionatul autohton.

Ulterior, fostul selecționer a menționat care a fost meciul care a fost “trântit”, și anume cel dintre ASA Târgu Mureș și Jiul Petroșani. Hunedorenii au câștigat în penultima etapă, după care au pierdut în ultima, dar nu a mai contat, pentru că Steagul Roșu Brașov și Chimia Râmnicu Vâlcea au căzut în eșalonul secund.

“Nu vreau să spun că eu nu am jucat niciun meci în care știam cât trebuie să fie rezultatul, dar mai ales că noi, târgmureșenii, fiind în dificultate, încercam să obținem un anumit avantaj de la una-două echipe.