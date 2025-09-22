Laurenţiu Reghecampf a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la FCSB: "E grav, e îngrijorător" - Antena Sport

Închide meniul
Laurenţiu Reghecampf a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la FCSB: "E grav, e îngrijorător"

Laurenţiu Reghecampf a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la FCSB: "E grav, e îngrijorător"

Laurenţiu Reghecampf a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la FCSB: “E grav, e îngrijorător”

Publicat: 22 septembrie 2025, 12:30

Comentarii
Laurenţiu Reghecampf a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la FCSB: E grav, e îngrijorător

Laurenţiu Reghecampf, în timpul unui meci - Sport Pictures

Laurenţiu Reghecampf a analizat situaţia de la FCSB, echipă care după primele 10 etape disputate în acest debut de sezon de Liga 1 a înregistrat cinci eşecuri, fiind pe locul 13, la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova şi la 10 lungimi de ultima poziţie care duce în play-off.

“Acolo este un pic mai gravă situaţia. E îngrijorător, nu mai sunt multe meciuri, se schimbă temperatura, nu vor fi terenuri bune, încep şi meciurile din Europa League. Începe şi Cupa României, o competiţie importantă pentru FCSB.

Laurenţiu Reghecampf a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la FCSB

Am încredere în lotul lui FCSB, cred că îşi vor reveni, sunt aceiaşi jucători care au jucat anul trecut. Dacă vor câştiga 2-3 meciuri, se va schimba situaţia în sânul echipei şi în clasament. Nu comentez ce se întâmplă la echipă.

Ceva s-a greşit, se întâmplă ceva ce eu nu pot să îmi explic. Atmosfera e una foarte încărcată. S-au strâns foarte multe lucruri negative, nu le mai arde să se mai bucure. Dar pierzând meciuri pe bandă rulantă, e greu să îţi exprimi sentimentele după ce dai un gol, mai ales dacă îl dai devreme. Dacă vă uitaţi la jucători, când iau gol, au capetele în pământ. Nu mai cred că pot întoarce rezultatul.”, a spus Reghecampf, citat de fanatik.ro.

FCSB a pierdut galeria

Peluza Nord a anunţat că jucătorii nu vor mai avea parte de susţinerea ultraşilor. În mesajul postat pe pagina de Facebook a celor din Peluza Nord a fost menționat și faptul că la meciurile următoare, suporterii vor pune o presiune mult mai mare asupra elevilor lui Elias Charalambous, fiind nemulțumiți de atitudinea arătată pe teren de aceștia.

“Fanii sunt fani, şi la bine şi la rău. Au cinci înfrângeri. Fanii au încercat să îi ajute în orice moment. Sunt îndreptăţiţi să fie supăraţi, dar dacă vor veni victorii, fanii vor reveni lângă ei. Dacă te uiţi la Rapid ce s-a întâmplat după un singur eşec, e o diferenţă mare”, a mai spus Reghe.

Comentarii


1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 4 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul 5 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 6 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua”
