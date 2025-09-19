„Prietenia se încheie, prea v-am ținut în brațe”. Peluza Nord, mesaj categoric după Botoșani - FCSB 3-1. Decizia anunțată - Antena Sport

Suporterii FCSB-ului din Peluza Nord au transmis un mesaj categoric, după ce echipa a fost învinsă de Botoșani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Fanii au anunțat că „prietenia” cu jucătorii s-a încheiat.

De asemenea, în mesajul postat pe pagina de Facebook a celor din Peluza Nord este menționat și faptul că la meciurile următoare, suporterii vor pune o presiune mult mai mare asupra elevilor lui Elias Charalambous, fiind nemulțumiți de atitudinea arătată pe teren de aceștia.

Peluza Nord, reacție furibundă după Botoșani – FCSB 3-1. Decizia anunțată

„Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel.

Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.

Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici.