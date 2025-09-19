„Prietenia se încheie, prea v-am ținut în brațe”. Peluza Nord, mesaj categoric după Botoșani - FCSB 3-1. Decizia anunțată - Antena Sport

Suporterii FCSB-ului din Peluza Nord au transmis un mesaj categoric, după ce echipa a fost învinsă de Botoșani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Fanii au anunțat că „prietenia” cu jucătorii s-a încheiat.
De asemenea, în mesajul postat pe pagina de Facebook a celor din Peluza Nord este menționat și faptul că la meciurile următoare, suporterii vor pune o presiune mult mai mare asupra elevilor lui Elias Charalambous, fiind nemulțumiți de atitudinea arătată pe teren de aceștia.
Peluza Nord, reacție furibundă după Botoșani – FCSB 3-1. Decizia anunțată
„Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel.
Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.
Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici.
Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun.
De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe…”, se arată în mesajul postat de cei din Peluza Nord 1995, pe Facebook.
FCSB a condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea în minutul 36. Botoşani a revenit şi s-a impus datorită reuşitelor lui Dumiter, din minutul 40, şi Kovtalyuk, din minutele 68, respectiv 90+2.
Campioana are doar șapte puncte, acumulate după zece meciuri jucate. Pentru FCSB urmează debutul în grupa principală de Europa League, joi urmând să se dueleze cu Go Ahead Eagles, în deplasare.
- Valeriu Iftime exultă după victoria contra FCSB-ului: “Nu i-a bătut nimeni așa”. Sfat pentru Gigi Becali
- Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani: „Nu știu ce putem face!”
- Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare”
- „Postul vă e în pericol?” Elias Charalambous a dat răspunsul, după Botoșani – FCSB 3-1
- Ilie Dumitrescu a găsit problema de la FCSB, după un nou rezultat dezastruos: “Un fenomen mai complex”