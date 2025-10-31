"Leicester de România": ce cotă are Botoşani pentru câştigarea titlului, o surpriză istorică pentru fotbalul românesc - Antena Sport

Leicester a uimit lumea fotbalului în 2016, atunci când a câştigat titlul în Premier League, poate cea mai mare surpriză din istoria fotbalului mare. 10 ani mai târziu, în România, FC Botoşani vrea să le facă concurenţă “vulpilor”.

Dacă în urmă cu un an, Valeriu Iftime era aproape să plece de la echipa moldovenilor, acum, condusă de Leo Grozavu, Botoşani e pe primul loc în Liga 1, după primele 14 etape disputate. Chiar şi aşa, bookmakerii îi oferă o cotă uriaşă la câştigarea titlului.

FC Botoţani, cotă 20.00 pentru titlul în Liga 1

Astfel, specialiştii oferă o cotă de 20.00 pentru un titlu istoric. Favorita este Rapid. Aflată la egalitate de puncte cu Botoşani, echipa din Giuleşti are o cotă de 2.25. Universitatea Craiova (3.00) şi FCSB (5.50) sunt şi ele considerate cu şanse reale.

Dacă Dinamo are o cotă de 8.00, CFR (35.00), FC Argeş (40.00) sau U Cluj (40.00) nu au şanse reale din punctul de vedere al bookmakerilor.

Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri

Valeriu Iftime a transmis că, în cazul în care vedetele sale, Mailat, Ilaş sau Cîmpanu, ar primi oferte, şi e convins că ofertele vor veni, el va dori să îi păstreze în echipă.