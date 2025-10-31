Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Leicester de România": ce cotă are Botoşani pentru câştigarea titlului, o surpriză istorică pentru fotbalul românesc - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Leicester de România”: ce cotă are Botoşani pentru câştigarea titlului, o surpriză istorică pentru fotbalul românesc

“Leicester de România”: ce cotă are Botoşani pentru câştigarea titlului, o surpriză istorică pentru fotbalul românesc

Publicat: 31 octombrie 2025, 10:15

Comentarii
Leicester de România: ce cotă are Botoşani pentru câştigarea titlului, o surpriză istorică pentru fotbalul românesc

Jucătorii de la Botoşani sărbătoresc marcarea unui gol - Sport Pictures

Leicester a uimit lumea fotbalului în 2016, atunci când a câştigat titlul în Premier League, poate cea mai mare surpriză din istoria fotbalului mare. 10 ani mai târziu, în România, FC Botoşani vrea să le facă concurenţă “vulpilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă în urmă cu un an, Valeriu Iftime era aproape să plece de la echipa moldovenilor, acum, condusă de Leo Grozavu, Botoşani e pe primul loc în Liga 1, după primele 14 etape disputate. Chiar şi aşa, bookmakerii îi oferă o cotă uriaşă la câştigarea titlului.

FC Botoţani, cotă 20.00 pentru titlul în Liga 1

Astfel, specialiştii oferă o cotă de 20.00 pentru un titlu istoric. Favorita este Rapid. Aflată la egalitate de puncte cu Botoşani, echipa din Giuleşti are o cotă de 2.25. Universitatea Craiova (3.00) şi FCSB (5.50) sunt şi ele considerate cu şanse reale.

Dacă Dinamo are o cotă de 8.00, CFR (35.00), FC Argeş (40.00) sau U Cluj (40.00) nu au şanse reale din punctul de vedere al bookmakerilor.

Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri

Valeriu Iftime a transmis că, în cazul în care vedetele sale, Mailat, Ilaş sau Cîmpanu, ar primi oferte, şi e convins că ofertele vor veni, el va dori să îi păstreze în echipă.

Reclamă
Reclamă

“(n.r: Dacă vin oferte pentru Mailat, Ilaş, Cîmpanu) Nu. Am spus că dacă suntem în zona asta în care echipa funcţionează o să ţinem aşa (n.r: lotul) până la vară. Sunt convins că o să vină oferte. De la Botoşani au plecat jucători că au vrut ei, nu că am vrut eu. Au plecat că au insistat. Nu cred că în contextul ăsta mai e aceeaşi dorinţă de a pleca”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Observator
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
11:54
Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: “Caz închis”
11:36
EXCLUSIVMotivele pentru care Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia
11:24
VideoSan Antonio Spurs, start istoric de sezon în NBA. Premieră la echipa condusă în teren de Victor Wembanyama
11:15
Americanii au dezvăluit ce salariu uriaş are Lionel Messi la Inter Miami
11:08
România, loc rușinos într-un clasament UEFA. Capitolul la care țara noastră e la coada Europei
11:01
Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului, la miezul nopţii! 99% va pleca de la Legia
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului