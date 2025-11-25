Lovitură pentru Daniel Pancu! Jucătorul nu va mai juca în luna decembrie pentru CFR - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru Daniel Pancu! Jucătorul nu va mai juca în luna decembrie pentru CFR

Daniel Işvanca Publicat: 25 noiembrie 2025, 18:27

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

CFR Cluj are un moral ridicat după venirea lui Daniel Pancu, asta pentru că ardelenii au reușit să lege două victorii consecutive în Liga 1. Ultimul meci, cel contra liderului Rapid, a fost unul cu adevărat entuziasmant pentru clubul din Gruia.

În luna decembrie, gruparea ardeleană mai are de jucat cinci partide, iar tehnicianul „feroviarilor” va trebui să se descurce fără unul dintre cei mai buni jucători ai săi.

CFR Cluj, fără Islam Slimani în luna decembrie

CFR Cluj se află pe o pantă ascendentă odată cu venirea lui Daniel Pancu, reușind să înregistreze două victorii consecutive în campionatul intern: 1-0 cu Unirea Slobozia și un succes cu 3-0 contra Rapidului.

În ultimele meciuri din 2025, CFR Cluj va mai juca cu FC Argeș, Universitatea Craiova, Csikszereda și FC Botoșani în campionat, respectiv cu Metaloglobus București în Cupa României.

Pentru aceste jocuri, Daniel Pancu nu se va putea baza pe Islam Slimani, care va merge în Qatar pentru a reprezenta naționala Algeriei, în cadrul Cupei Arabe FIFA.

„𝐈𝐒𝐋𝐀𝐌 𝐒𝐋𝐈𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐀𝐋𝐆𝐄𝐑𝐈𝐀!

Atacantul nostru, Islam Slimani, face parte din lotul Echipei Naționale a Algeriei A’ pentru Cupa Arabă FIFA, turneu care va lua startul la începutul lunii decembrie, în Qatar! 

Mult succes, Islam”, au scris ardelenii în comunicatul oficial publicat pe Facebook.

