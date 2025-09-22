LPF a anunțat programul rundei a 12-a din Liga 1. Când este programat derby-ul FCSB - Universitatea Craiova - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul complet al etapei cu numărul 12 din Liga 1. Capul de afiș al acestei runde va fi duelul dintre FCSB, campioana en-titre și Universitatea Craiova, cea mai în formă echipă din competiția internă.

Runda va fi deschisă de meciul de la Clinceni, dintre Unirea Slobozia și Dinamo București, iar etapa va fi închisă de duelul dintre FC Botoșani și UTA Arad.

Când este planificat derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

FCSB are un sezon catastrofal pe plan intern, acolo unde a înregistrat un singur succes în cele 10 etape disputate. Formația antrenată de Elias Charalambous pare să fie într-o criză fără precedent, iar programul acestora va fi din ce în ce mai aglomerat.

Mai mult decât atât, în etapa a 12-a, campioana României va primi vizita Universității Craiova, în capul de afiș al acestei runde. Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul complet al etapei, iar duelul dintre cele două a fost planificat pentru duminică, 5 octombrie.

Vineri, 3 octombrie 2025

Unirea Slobozia – Dinamo București, ora 20:30

Sâmbătă, 4 octombrie

Csikszereda – FC Universitatea Cluj, ora 15:00

FC Argeș – FC Petrolul, ora 17:30

FC Rapid – FC Farul Constanța, ora 20:30

Duminică, 5 octombrie

FC CFR 1907 Cluj – AFC Hermannstadt, ora 15:00

FCSB – Universitatea Craiova, ora 20:30

Luni, 6 octombrie