LPF a anunțat programul rundei a 12-a din Liga 1. Când este programat derby-ul FCSB - Universitatea Craiova - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul complet al etapei cu numărul 12 din Liga 1. Capul de afiș al acestei runde va fi duelul dintre FCSB, campioana en-titre și Universitatea Craiova, cea mai în formă echipă din competiția internă.
Runda va fi deschisă de meciul de la Clinceni, dintre Unirea Slobozia și Dinamo București, iar etapa va fi închisă de duelul dintre FC Botoșani și UTA Arad.
Când este planificat derby-ul FCSB – Universitatea Craiova
FCSB are un sezon catastrofal pe plan intern, acolo unde a înregistrat un singur succes în cele 10 etape disputate. Formația antrenată de Elias Charalambous pare să fie într-o criză fără precedent, iar programul acestora va fi din ce în ce mai aglomerat.
Mai mult decât atât, în etapa a 12-a, campioana României va primi vizita Universității Craiova, în capul de afiș al acestei runde. Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul complet al etapei, iar duelul dintre cele două a fost planificat pentru duminică, 5 octombrie.
Vineri, 3 octombrie 2025
- Unirea Slobozia – Dinamo București, ora 20:30
Sâmbătă, 4 octombrie
- Csikszereda – FC Universitatea Cluj, ora 15:00
- FC Argeș – FC Petrolul, ora 17:30
- FC Rapid – FC Farul Constanța, ora 20:30
Duminică, 5 octombrie
- FC CFR 1907 Cluj – AFC Hermannstadt, ora 15:00
- FCSB – Universitatea Craiova, ora 20:30
Luni, 6 octombrie
- SC Oțelul Galați – FC Metaloglobus, ora 17:30
- FC Botoșani – UTA Arad, ora 20:30
- Dorinel Munteanu îl critică pe Alex Dobre pentru felul în care a răspuns nemulțumirii suporterilor: „Nu este în regulă”
- Dinamo – Farul, 21:00, LIVE TEXT. “Câinii” ţintesc locul 2 în Liga 1
- Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB! Peluza Nord ar putea să nu mai vină la meciuri
- Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi – Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: “Să își vadă de treaba lui”
- Laurenţiu Reghecampf a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la FCSB: “E grav, e îngrijorător”