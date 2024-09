"M-a dezgustat!" Marius Şumudică, replică dură pentru Viorel Moldovan după Rapid - Oţelul 0-0: "Nu înţeleg nemulţumirea" - Antena Sport

Marius Şumudică, replică dură pentru Viorel Moldovan după Rapid - Oţelul 0-0: "Nu înţeleg nemulţumirea" Marius Şumudică şi Viorel Moldovan / Profimedia Marius Şumudică, replică dură pentru Viorel Moldovan după Rapid – Oţelul 0-0. Echipa din Giuleşti a rămas fără victorie pe teren propriu în primele 11 meciuri disputate în acest sezon. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Viorel Moldovan, preşedintele celor de la Rapid, nu a fost impresionat de jocul echipei pe care o conduce şi nu s-a ferit de cuvinte atunci când a analizat prestaţia jucătorilor lui Marius Şumudică de sâmbătă. „M-a dezgustat!” Marius Şumudică, replică dură pentru Viorel Moldovan după Rapid – Oţelul 0-0: „Nu înţeleg nemulţumirea” Preşedintele giuleştenilor a declarat imediat după meci că echipa arată a „infanterie uşoară” şi a declarat că nu se poate construi o echipă competitivă. Aceste declaraţii au ajuns la urechile lui Marius Şumudică, iar antrenorul de la Rapid nu a fost deloc încântat. El s-a declarat dezgustat şi consideră că preşedintele echipei nu ar trebui să iasă în spaţiul public cu astfel de declaraţii: „Nu mi-a picat bine ce a zis Viorel Moldovan, nu cred că suntem infanterie ușoară. Nu mi se par OK asemenea intervenții la adresa jucătorilor, a bătut puțin și în mine. Îl respect, e colegul meu, dar m-a dezgustat declarația. Reclamă

Reclamă

Din punctul meu de vedere, am întâlnit o echipă grea, omogenă, joacă de 2 ani împreună, au același antrenor. Indiferent de metodele lui Dorinel, scot mereu maximum. M-am uitat pe parametrii fizici și mi-am dat seama că au fost mult peste noi”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.

Mai mult, Marius Şumudică a părut surprins de declaraţiile lui Moldovan, în condiţiile în care a vorbit şi cu Dan Şucu şi Victor Angelescu după meci, iar cei doi acţionari nu i-au reproşat nimic.

„Nu înțeleg nemulțumirea, am vorbit și cu patronul clubului. Nu mi-a zis nimic domnul Șucu. Am întâlnit un adversar mult mai omogen decât noi, avem de muncă, construim. L-am simțit ok, am vorbit ieri de vreo 3-4 ori cu el și cu Victor (n.r. Angelescu)”, a mai spus Marius Şumudică.

Reclamă

Cum a fost surprins Dan Şucu, după ce Rapid a rămas fără victorie în Giuleşti Camerele TV l-au surprins pe Dan Şucu, imediat după ce Rapid a rămas fără victorie în Giuleşti, după 11 runde disputate din acest sezon. Giuleştenii au remizat cu Oţelul, scor 1-1. Rapid nu a mai înregistrat o victorie pe teren propriu de pe 19 mai. La momentul respectiv, giuleştenii o învingeau pe marea rivală FCSB, cu scorul de 2-0. În acest sezon, Rapid a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj, Sepsi, Dinamo şi Oţelul şi a fost învinsă de U Cluj. După această serie, acţionarii giuleştenilor nu au mai rezistat. Prezenţi în tribune la duelul cu Oţelul, Dan Şucu şi Victor Angelescu au privit împreună partida. După fluierul final, Şucu a făcut o grimasă de nemulţumire, fiind vizibil deranjat de pasa negativă pe care o traversează echipa sa pe teren propriu, în acest sezon. De cealaltă parte, Victor Angelescu a cedat şi a lovit cu palmele un scaun din faţa sa, la finalul partidei. Acţionarul minoritar al Rapidului a fost vizibil deranjat de rezultatul obţinut de elevii lui Marius Şumudică, din duelul cu Oţelul, ţinând cont şi de ocazia uriaşă ratată de Jambor pe finalul meciului.

Reclamă