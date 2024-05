"M-am chinuit să râd!" Replică usturătoare după ce Marius Şumudică a spus că FCSB l-a egalat la numărul de titluri - Antena Sport

”Foarte haios, foarte haios, doar că m-am chinuit să râd şi n-am putut, am încercat să mă gâdil cu o pană şi tot nu am putut. (n.r. de unde vine rivalitatea asta între Şumudică şi FCSB?) Nu prea e un subiect care să îmi creeze un interes major, suporterii sunt atraşi, eu nu fac polemică, am încercat să râd şi nu am putut, asta e, aştept altele mai hilare”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

Marius Şumudică a spus care este adevărata Steaua pentru el

Marius Şumudică a spus care este adevărata Steaua pentru el! Antrenorul român a ironizat echipa lui Gigi Becali înainte de derby-ul cu Rapid. Derby-ul Rapid – FCSB, care se va disputa duminică, de la ora 21:00, are doar o importanţă simbolică. Echipa lui Gigi Becali e deja campioană, iar Rapid nu mai poate evita locul 6 în play-off.

Şumudică a ironizat FCSB-ul. Chiar dacă instanţa a decis că echipa lui Gigi Becali deţine palmaresul din 2003 încoace, antrenorul român a spus că FCSB a câştigat acum primul titlu din istorie.

„Steaua este echipa Ministerului Apărării, Dinamo este echipa Ministerului de Interne, iar Rapid este echipa Ministerului de Transporturi. Eu asta am spus, nu stau să zic că are dreptate domnul Talpan, domnul Gigi Becali, domnul Mustață și așa mai departe. Nu intru în polemici, sunt sincer.

Eu am spus doar ce se întâmpla pe vremea mea. Nu pot să comentez nici de atacul lui Talpan la adresa lui Ilie Năstase. Pe domnul Ilie Năstase nu-l cunosc personal, știu doar că a fost o legendă a tenisului mondial. Nu pot să comentez.

A venit și îmbrăcat în general. Păi ce legătură are Ilie Năstase cu FCSB dacă a venit îmbrăcat în general? Da, nu știu. Eu îl respect pe domnul Ilie Năstase. Îl respect cum respect și performanța FCSB-ului. Am văzut că au câștigat, acum, primul titlu din istorie, m-au ajuns din urmă. Suntem la egalitate”, a mai declarat Marius Şumudică pentru sursa citată.

