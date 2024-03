Mama lui Denis Alibec râde de Gigi Becali şi de FCSB după umilinţa cu Rapid: "Uite aşa devine şi anul ăsta campioană!" - Antena Sport

Reclamă

Victor Angelescu, ironie devastatoare la adresa lui Gigi Becali, după ce Rapid a umilit FCSB: „Eu zic să bage şampania înapoi la rece, că la fotbal îi batem oricând”

Victor Angelescu a făcut o ironie devastatoare la adresa lui Gigi Becali, după ce Rapid a umilit FCSB. Giuleştenii s-au impus cu 4-0 în ultima etapă a sezonului regulat în faţa liderului din Liga 1.

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, nu l-a uitat pe Gigi Becali. Acesta a taxat dur declaraţiile patronului celor de la FCSB şi l-a ironizat, după ce acesta a declarat în mai multe rânduri că soarta campionatului s-a decis:

„Nu toată lumea zicea, domnul Becali zicea (n.r. că e gata campionatul). Chiar vreau să văd şi eu unde este, că a zis că ne bate pe valoare, că ne surclasează, că nu ştie ce se întâmplă, că o să fie la 18 puncte.

Eu zic să bage şampania înapoi la rece, că la fotbal îi batem oricând. Îi cam batem de ceva timp. Azi a fost o diferenţă mare între noi şi ei, de la valoare până la orice. Unde-i valoarea acum, domnu’ Becali? Unde-i valoarea?

Şampania încă o are, că e încă pe primul loc, dar pe valoare greu. Cred că am arătat că suntem echipa mai bună azi, am fost mult mai buni, dar rămâne diferenţa de puncte, FCSB are prima şansă, dar eu zic totuşi să o ţină la rece, campionatul se joacă”, a declarat Victor Angelescu, la primasport.ro.

Rapid – FCSB 4-0. Umilinţă uriaşă pentru echipa lui Elias Charalambous Arena Naţională a fost plină la derby-ul campionatului, dar prima repriză nu a avut prea multe faze de poartă. Rrahmani a tras pe lângă în minutul 13, apoi tot el a cerut penalti la un duel cu Dawa, în careu, însă arbitrul Haţeganu nu a acordat nimic. Primul gol al giuleştenilor a venit în minutul 33, când Paul Iacob a deschis scorul. Mai pragmatici, rapidiştii au făcut 2-0 în minutul 53, prin Albion Rrahmani. În minutul 74 Ermal Krasniqi a înscris pentru 3-0, iar Albion Rrahmani a reuşit dubla în minutul 83, ducând scorul la 4-0. Cu această reuşită Rrahmani a ajuns la 13 goluri în acest sezon.

