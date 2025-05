Marian Aioani, la pământ după Dinamo - Rapid 0-0: "Ce să mai spunem?" - Antena Sport

Marian Aioani, portarul celor de la Rapid, a fost extrem de dezamăgit după remiza cu Dinamo de pe Arena Naţională, scor 0-0. După un meci modest, echipa lui Marius Şumudică trebuie să se mulţumească cu un singur punct, în condiţiile în care dinamoviştii au avut mai multe ocazii importante în repriza secundă.

Rapid a făcut un pas greşit în lupta pentru locul 4 cu U Cluj. Giuleştenii se află pe locul 5, cu 32 de puncte, în timp ce pe 4 se află U Cluj, cu 35 de puncte.

Marian Aioani, supărat după Dinamo – Rapid 0-0: „Am arătat foarte puţin”

Marian Aioani nu îşi explică jocul slab prestat de către giuleşteni. Asta deşi era un meci decisiv pentru ca giuleştenii să mai păstreze şanse pentru un loc pentru barajul de Conference League. „În seara aceasta am întâlnit o echipă care nu mai avea nimic de pierdut, poate că și acesta a fost unul dintre motivele pentru care ei au jucat atât de bine. Noi am încercat să câștigăm, am avut și noi situațiile noastre, dar foarte puține”, a spus portarul, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Aioani nu s-a oprit aici. Nu îşi explică jocul slab din atac al celor de la Rapid. Încă mai speră însă la locul 4. Pentru Rapid urmează duelul cu cei de la CFR Cluj, iar în ultima rundă giuleştenii evoluează în deplasare, cu U Cluj. „Din punct de vedere defensiv, am fost foarte bine, din punct de vedere ofensiv, am arătat foarte puțin în seara asta. Dacă arătam puțin mai bine, cum am arătat pe finalul jocului, puteam să marcăm.

Ce mai pot să spun? Se pot câștiga meciuri și când ai un șut pe poartă, dar când ai acea situație, trebuie să fructifici. Ne așteaptă un meci acasă cu CFR, nici nu știm cum vor veni, pentru că au și finala Cupei”, a mai spus Aioani.